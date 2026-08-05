Crónica social
Fernando Verdasco, de su infancia en Badajoz a la presentación de su hija con Ana Boyer
La pareja comparte imágenes de su hija Mía, nacida el pasado mayo, junto a sus tres hermanos mayores en un reportaje exclusivo
La madre del tenista, Olga Carmona, nació en la capital pacense, donde regentó con su marido un restaurante en la plaza de los Alféreces
Ana Boyer y Fernando Verdasco han vuelto a situarse entre los nombres más buscados después de presentar públicamente a Mía, su cuarta hija y la primera niña del matrimonio. La pequeña, nacida el pasado mes de mayo, aparece junto a sus padres y sus tres hermanos en un reportaje publicado por la revista ¡Hola!.
La llegada de Mía ha convertido a la pareja en una familia de seis. Miguel, el mayor, nació en 2019; Mateo llegó en 2020, y Martín, hasta ahora el pequeño de la casa, lo hizo en 2024. Los tres han recibido con entusiasmo a su hermana, según relata Boyer en la publicación: "Lo bonito ahora es verla crecer rodeada de tres hermanos que la adoran".
La presentación de la niña devuelve a la actualidad a una de las parejas más conocidas de la crónica social española. Boyer y Verdasco acumulan doce años de relación y cerca de nueve de matrimonio. Se casaron en diciembre de 2017 en la isla caribeña de Mustique, después de varios años juntos.
Aunque la vida familiar de ambos ha estado principalmente ligada a Madrid y, durante los últimos años, a Doha, la historia de Verdasco mantiene una conexión directa con Extremadura. Su madre, Olga Carmona, nació en Badajoz y residió en la capital pacense hasta alcanzar la mayoría de edad.
En una entrevista concedida a este periódico en 2009, Carmona recordaba que abandonó la ciudad con la intención de desarrollar su carrera profesional en el sector aéreo. "A esa edad me vine a Madrid para ser azafata de tierra. Cuando me iba a preparar para serlo de vuelo, conocí a mi marido y me puse a trabajar con él en la oficina del restaurante", explicaba entonces.
Su matrimonio con José Verdasco la incorporó a una familia vinculada a la restauración madrileña. Los Verdasco han estado relacionados con establecimientos conocidos de la capital como La Bola, especializado en cocido madrileño, y el Café de Chinitas, el histórico tablao que cerró sus puertas en 2021.
Negocio hostelero
La relación familiar con Extremadura no se limita a su madre. El tenista también residió en Badajoz cuando era niño, después de que sus padres abrieran un negocio hostelero en la ciudad.
"Era muy pequeño. Tendría dos años y medio. Abrí con mi marido un restaurante que se llamaba Bamba en la plaza de los Alféreces Provisionales y estuvimos allí unos tres años. Pero mi suegro enfermó de cáncer y nos tuvimos que volver a Madrid", relató Carmona a este periódico.
La estancia fue breve, pero ocupó una parte de los primeros años del futuro tenista. La enfermedad de su abuelo paterno obligó a la familia a dejar Badajoz y regresar a Madrid, donde continuó su actividad empresarial y donde Verdasco empezó posteriormente su trayectoria deportiva.
Olga Carmona mantuvo, sin embargo, el contacto con su ciudad natal y con parte de su entorno familiar y personal. "En Badajoz tengo varias tías y muchos amigos, a algunos de ellos veo a menudo", señalaba en aquella misma entrevista.
Verdasco ha desarrollado una larga carrera profesional en el tenis, mientras que Ana Boyer, hija de Isabel Preysler y Miguel Boyer, permanece vinculada principalmente al ámbito empresarial y a la actualidad social.
La presentación familiar ha despertado el interés del público, pero también ha permitido recuperar una vertiente menos conocida de la biografía del tenista: sus raíces maternas y los años que pasó en Badajoz antes de que su familia regresara definitivamente a Madrid.
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