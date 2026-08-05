Estos son los 42 municipios extremeños con ayudas del Gobierno para proyectos fotovoltaicos

Un total de 42 municipios extremeños acogerán 48 nuevos proyectos de energía solar, respaldados con 27,9 millones de euros en ayudas públicas. Las actuaciones movilizarán una inversión conjunta de 43,75 millones de euros y combinarán la producción fotovoltaica con sistemas de almacenamiento energético. Así se desprende de la resolución definitiva de la segunda convocatoria del programa de Energías Renovables Innovadoras, publicada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

El cálculo realizado a partir de la relación oficial de concesiones arroja una potencia conjunta de 34,3 megavatios y una capacidad de almacenamiento de 71,7 megavatios hora en la región. La provincia de Cáceres concentra 33 de los expedientes, distribuidos por 29 municipios, y recibirá alrededor de 18,5 millones de euros. En la de Badajoz se desarrollarán otros 15 proyectos en 13 localidades, con subvenciones que suman aproximadamente 9,4 millones.

El mapa de las actuaciones

En la provincia cacereña habrá proyectos en Abertura, Aceituna, Ahigal, Albalá, Alcántara, Alcuéscar, Aldea del Cano, Aldeacentenera, Aldeanueva del Camino, Almoharín, Arroyomolinos, Baños de Montemayor, Brozas, Campo Lugar, Casar de Cáceres, Casas de Millán, Cañaveral, Escurial, Garrovillas de Alconétar, Hervás, Jerte, La Cumbre, Logrosán, Montánchez, Piornal, Torrejoncillo, Torremocha, Villar del Pedroso y Zorita.

En Badajoz, las instalaciones se repartirán entre Alange, Azuaga, Badajoz, Cabeza la Vaca, Calera de León, La Garrovilla, Los Santos de Maimona, Malcocinado, Mérida, Montemolín, Oliva de Mérida, Puebla del Maestre y Torremejía. Cabe destacar que no todos los municipios albergarán un único expediente. Albalá, Azuaga y Montemolín cuentan con dos proyectos cada uno, mientras que Logrosán concentra tres de las mayores actuaciones concedidas en Extremadura.

Los tres proyectos previstos en Logrosán recibirán conjuntamente 9,97 millones de euros. Se trata de instalaciones de energía fotovoltaica flotante con almacenamiento, que movilizarán una inversión cercana a los 13 millones. Las plantas sumarán 12,1 megavatios de potencia y 15 megavatios hora de capacidad de almacenamiento.

Este tipo de instalaciones permite colocar los paneles sobre superficies de agua artificiales, como balsas de riego, depósitos o infraestructuras vinculadas a actividades agrícolas e industriales. Además, extremadura contará con otros dos proyectos de fotovoltaica flotante en Alange y Badajoz. En total, las cinco actuaciones incluidas en esta modalidad recibirán alrededor de 10,86 millones de euros.

En Los Santos de Maimona

La mayor ayuda individual concedida en la comunidad corresponde a una instalación agrivoltaica en Los Santos de Maimona, que obtendrá 5,13 millones de euros para una inversión superior a los 6,1 millones. El proyecto tendrá una potencia de 6,63 megavatios y una capacidad de almacenamiento de casi cinco megavatios hora. Los paneles se colocarán sobre estructuras elevadas a más de cuatro metros para hacer compatible la generación eléctrica con la actividad agrícola desarrollada bajo las placas.

La línea de agrivoltaica incorpora también dos actuaciones en Azuaga y sendos proyectos en Villar del Pedroso y Oliva de Mérida. Las cinco iniciativas de esta modalidad sumarán ayudas por cerca de 5,91 millones. Estas instalaciones deberán mantener el uso agrario principal de los terrenos y deberán incorporar sensores que permitan medir variables meteorológicas y de los cultivos, así como parcelas de referencia para analizar varios años los efectos de la convivencia entre la producción agrícola y la energética.

Autoconsumo colectivo

El bloque más numeroso corresponde a los proyectos de autoconsumo colectivo con almacenamiento y participación de consumidores vulnerables. La resolución incluye 37 expedientes extremeños de esta modalidad, repartidos por 35 localidades, que recibirán unos 10,54 millones de euros y movilizarán una inversión superior a los 20 millones.

La mayor subvención de esta línea corresponde a Hervás, con 899.570 euros. Le siguen los dos proyectos de Montemolín, que suman más de 702.000 euros; Garrovillas de Alconétar, con 590.436 euros; Mérida, con 524.944 euros; Casar de Cáceres, con 507.934 euros, y Alcuéscar, con 499.982 euros.

El objetivo de estas instalaciones es compartir la electricidad generada entre distintos consumidores situados en el entorno de los paneles solares. En este caso, los proyectos seleccionados deberán reservar una parte de la energía para hogares en situación de vulnerabilidad.

La relación de concesiones se completa en Extremadura con una instalación en Torremejía para integrar energía renovable en una infraestructura ya existente. El proyecto recibirá 590.000 euros, movilizará 1,96 millones y contará con 1,8 megavatios de potencia y cinco megavatios hora de almacenamiento.