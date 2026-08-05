Proponen la Medalla de Villanueva de la Serena para Atanasio Naranjo
El empresario es el fundador de una gran empresa fruticultora como es Tany Nature
Samuel Sánchez
La Comisión municipal de Honores y Distinciones de Villanueva de la Serena ha informado favorablemente sobre la concesión de la Medalla de Villanueva de la Serena al presidente fundador de Tany Nature, Atanasio Naranjo Hidalgo, una de las figuras destacadas del sector agroindustrial extremeño.
La comisión encargada de estudiar la propuesta está integrada por un representante de cada uno de los grupos políticos municipales de Villanueva
Exposición pública
En concreto, según el consistorio, la propuesta favorable se someterá ahora a exposición pública durante quince días, conforme a lo establecido en el Reglamento municipal de Honores y Distinciones, antes de continuar con su correspondiente tramitación.
Naranjo, hijo y nieto de agricultores, fundó Tany Nature en 2002 y ha desarrollado una trayectoria vinculada a la producción y comercialización de fruta de hueso, la innovación agrícola y la apertura de mercados internacionales, consolidando a esta empresa familiar como una referencia dentro del sector a nivel internacional.
De igual forma, el empresario ya fue distinguido en en el año 2018 con la Medalla de Oro de la Provincia de Badajoz por su contribución al tejido empresarial del medio rural y la vocación innovadora y exportadora de su proyecto agroindustrial.
La apertura del periodo de información pública implica que la concesión de la Medalla de Villanueva de la Serena todavía no es definitiva, según remarcan.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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