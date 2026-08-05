1.000 euros de recompensa a quien encuentre a Berritxu, el loro más viral de España

La donostiarra Josune Nosellas ofrece una recompensa de 1.000 euros a quien encuentre a Berritxu, su conocido loro, que permanece en paradero desconocido desde el pasado 29 de abril, cuando se escapó de su vivienda del barrio de Loila, en San Sebastián. Después de más de tres meses de búsqueda, su propietaria mantiene la esperanza de recibir alguna pista que permita localizarlo.

"Estoy esperando noticias", señala la dueña del ave en una de sus publicaciones en redes sociales, muy afectada por su ausencia. Desde que se escapara ha difundido numerosos mensajes para solicitar la colaboración de cualquier persona que pudiera haberlo visto.

Uno de los pocos indicios surgió en las inmediaciones del monte Igeldo, donde una persona aseguró haber observado al loro posado en un árbol. Josune se desplazó hasta el lugar, pero cuando llegó Berritxu ya no se encontraba allí.

Recompensa de 1.000 euros a quien encuentre a Berritxu / RRSS

El animal se ha hecho muy popular gracias a los vídeos publicados en sus perfiles de redes sociales, en los que aparece cantando, hablando o respondiendo a las indicaciones de su propietaria. Su página de Facebook reúne a más de 283.000 seguidores y acumula casi 52.000 en Instagram, y muchas de sus grabaciones suman miles de reacciones y comentarios.

Entre sus actuaciones más conocidas figuran una versión del himno de la Real Sociedad en euskera y la canción 'La cucaracha', que Josune considera una de sus mejores interpretaciones. Sus ocurrencias y su facilidad para imitar sonidos han hecho que numerosos usuarios nos encariñemos con él.

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La cuantiosa recompensa de Josune constituye ahora un nuevo intento por reactivar una búsqueda que continúa abierta. La mujer confía en que la difusión del caso permita encontrar a Berritxu y que el loro pueda regresar a casa para seguir alegrando el día a muchas personas.