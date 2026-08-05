Del sector termal a la industria: las 38 empresas extremeñas que reciben 3,5 millones en ayudas

La Junta de Extremadura concede 3,5 millones de euros en ayudas a 38 proyectos empresariales, que contemplan inversiones por un importe conjunto de 10,3 millones. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles el anuncio con la relación de beneficiarios y las cantidades aprobadas dentro del programa de Incentivos Autonómicos a la Inversión Empresarial.

Los proyectos apoyados supondrán, según los datos facilitados por el Ejecutivo regional, la creación de 21 puestos de trabajo, el mantenimiento de otros 108 empleos y la puesta en marcha de una iniciativa de autoempleo. La ayuda más elevada corresponde a Talavera Selecta, que recibirá 500.000 euros para una inversión de un millón. Le siguen Top Candy, con 416.109 euros para un proyecto de casi 1,19 millones, y Clínica Diagnóstico San Miguel, que contará con 372.000 euros para una actuación de1,25 millones.

Entre las mayores subvenciones también aparecen Caver Explotaciones y Servicios, con 305.584 euros; Crisbaex, con 274.218; y Balneario El Raposo, con 237.966 euros. Estas seis iniciativas concentran algo más de 2,1 millones, alrededor del 60% del dinero concedido en esta relación de expedientes.

El listado incluye asimismo a Sancho Paredes Hoteles e Inversiones, El Encanto de Minchones, Hielos Monte, Otium Emerita, Orenda Laboratorio de Aguas, Elementos de Acero y Derivados, Nutrición y Gestión, Tapizados Juan Díaz, Pevicor Almendralejo y varias clínicas dentales, entre otros beneficiarios.

Los proyectos pertenecen a actividades como el turismo, los alojamientos, el sector termal, la restauración, la industria y el comercio agroalimentario. También figuran negocios relacionados con los servicios sanitarios, el diagnóstico, la odontología, la nutrición, el análisis de aguas, la carpintería, los tapizados, la refrigeración, la fabricación de elementos de acero y la construcción.

Inversiones productivas

Los Incentivos Autonómicos se conceden a fondo perdido y financian inversiones destinadas a crear, ampliar, modernizar o trasladar empresas y centros productivos en Extremadura. Entre los gastos que pueden recibir apoyo se encuentran la maquinaria, la obra civil, las instalaciones, los bienes de equipo, las soluciones de empresa 4.0 y los procesos de relevo generacional.

En concreto, la línea admite proyectos con una inversión mínima de 25.000 euros. La convocatoria permanece abierta hasta el próximo 31 de diciembre y su finalidad es favorecer la competitividad, la transformación digital y la creación y consolidación de empleo.

La dotación inicial del programa era de 40 millones, aunque posteriormente fue ampliada hasta los 96 millones de euros. El DOE señala que las actuaciones pueden contar con financiación del programa Feder Extremadura 2021-2027, dirigido especialmente a reforzar la competitividad y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

En última instancia, indicar que desde la apertura de la convocatoria se aprobaron 931 expedientes, con subvenciones por valor de 71,78 millones que permitieron movilizar inversiones empresariales por 233,68 millones, según el balance ofrecido por parte del Ejecutivo autonómico.