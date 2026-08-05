Trampas, análisis y control de larvas: el plan de Extremadura frente al virus del Nilo

Extremadura no ha notificado por el momento ningún caso de virus del Nilo occidental esta temporada y afronta los meses de mayor riesgo con un dispositivo de vigilancia reforzado. Después de concentrar 39 de los 45 contagios autóctonos y los cinco fallecimientos registrados en España durante 2025, la comunidad estrena este verano un programa específico para detectar mosquitos infectados antes de que aparezcan nuevos enfermos.

El sistema del Servicio Extremeño de Salud (SES) incluye diez trampas fijas, ocho instaladas en Don Benito y dos en Cáceres, además de otra móvil que podrá desplazarse en función de la evolución de la campaña. Según informan a este diario desde la Consejería de Salud y Atención a la dependencia, los dispositivos están operativos desde mediados de julio y continuarán funcionando hasta finales de octubre.

Recomendaciones para prevenir el virus del Nilo. / AYUNTAMIENTO DON BENITO

La vigilancia cobra actualidad después de que Andalucía confirmara ayer la primera muerte asociada al virus del Nilo de la presente temporada. La comunidad vecina contabiliza ya 17 casos, mientras que el SES asegura que, por el momento, no se ha detectado ninguna infección humana en Extremadura.

En concreto, los controles puestos en marcha se centran en los mosquitos del género Culex, principales transmisores del virus del Nilo occidental. Estos insectos adquieren el patógeno al alimentarse de aves infectadas y pueden transmitirlo posteriormente a personas y caballos mediante sus picaduras.

Convenio con la UEx

La Junta firmó un convenio con la Universidad de Extremadura (UEx) para desarrollar este seguimiento. La Facultad de Veterinaria de Cáceres se encarga de identificar las especies capturadas y de analizar la posible presencia de ARN viral en los mosquitos. El objetivo es detectar la circulación del virus antes de que se produzcan contagios humanos. Un resultado positivo permitiría reforzar las medidas de prevención, informar a la población y activar actuaciones de control vectorial en las zonas afectadas.

El programa forma parte del Plan de Vigilancia de Vectores de 2026, integrado en el Plan Autonómico de Preparación y Respuesta frente a Enfermedades Transmitidas por Vectores. El SES sostiene que comunicará oficialmente cualquier caso confirmado que pueda detectarse, como viene haciendo en temporadas anteriores.

Alrededor del 80% de las infecciones por el virus del Nilo no provoca síntomas. En otros casos pueden aparecer fiebre, dolor de cabeza, molestias musculares o malestar general. Menos del 1% de los afectados desarrolla cuadros neurológicos graves, como meningitis o encefalitis, con mayor riesgo entre las personas mayores o con patologías previas.

El refuerzo de la vigilancia llega después de una temporada especialmente adversa, ya que Extremadura notificó durante 2025 un total de 39 casos, 35 confirmados y cuatro probables, y concentró los cinco fallecimientos registrados en España. La provincia de Badajoz acumuló 36 infecciones y la de Cáceres, tres. La comarca de La Serena-Vegas Altas reunió 34 afectados.

Don Benito encabezó el balance con 15 casos, seguido de Villanueva de la Serena (12). Siete de las infecciones fueron asintomáticas y se descubrieron mediante los controles efectuados a las donaciones de sangre. Otros 17 pacientes necesitaron hospitalización. Los cinco fallecidos desarrollaron cuadros neurológicos graves. Eran cuatro hombres de 91, 77, 77 y 73 años y una mujer de 82.

Villanueva de la Serena

Villanueva de la Serena aprobó el 22 de julio un plan municipal de vigilancia y control del virus del Nilo, dotado con 18.000 euros. El programa se centra en localizar posibles criaderos, eliminar aguas estancadas y controlar las larvas. La vigilancia abarca el casco urbano, parques, jardines, centros educativos y de mayores, instalaciones deportivas, la red de saneamiento y otros espacios de riesgo.

La Universidad de Extremadura se encarga de analizar mediante PCR los mosquitos capturados en las trampas. Si se detecta la presencia del virus, el ayuntamiento intensificará el control larvario, revisará el entorno afectado y podrá aplicar tratamientos selectivos contra mosquitos adultos en coordinación con Salud Pública.

Don Benito

Don Benito ha elaborado un Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial para la ciudad y Conquista del Guadiana, en colaboración con técnicos municipales y profesionales del SES. La planificación incorpora un servicio especializado para el control de las larvas durante todo el año, con especial atención a los meses de mayor actividad.

El consistorio dombenitense dispone además de una cartografía de puntos de riesgo para localizar acumulaciones de agua y posibles criaderos. En este caso, el dispositivo incluye medidas de control biológico mediante el fomento de golondrinas, vencejos y murciélagos, junto con campañas informativas para la población y charlas de concienciación en centros de mayores.

Recomendaciones

El Ejecutivo extremeño puso en marcha a mediados del pasado mes de julio una nueva edición de la campaña preventiva dirigida a los empleados públicos de la Administración autonómica, especialmente a quienes trabajan en lugares con una mayor exposición a las picaduras.

La iniciativa se difunde mediante carteles y fichas técnicas elaboradas con FREMAP. Entre las recomendaciones, que sirven para la población en general, figuran el uso de repelentes, ropa clara y prendas que cubran la mayor parte del cuerpo, además de la instalación de mosquiteras y la eliminación de acumulaciones de agua.

La campaña recuerda que las personas que hayan sufrido picaduras en una zona de riesgo y presenten fiebre, dolor intenso de cabeza, molestias musculares, debilidad, confusión o rigidez de nuca deben acudir al centro de salud e informar de la posible exposición al virus.

Por su parte, el SES aconseja también mantener en buenas condiciones piscinas, estanques y balsas para evitar que se acumule agua en cubos, macetas, juguetes, bebederos de animales, jarras o neumáticos. En esta línea, recomienda tapar los depósitos situados en el exterior, limpiar canalones y desagües y colocar mosquiteras en puertas y ventanas.