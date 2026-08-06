Fernando Santiago: "Invitaría a cualquier incrédulo que no aprecie Extremadura"

¿Qué significa para usted hacer el agosto: ganar más, trabajar mejor o disfrutar más?

Trabajar más sin duda porque, por suerte, tenemos que estar trabajando. En Plasencia, hay mucho turismo en agosto y gente que llega de los pueblos y, además, es época de bodas. Aún así, el mes de agosto es más cómodo porque algunas tardes trabajamos por cita debido al calor y podemos descansar un poco.

¿Qué cambia este mes en su día a día?

Cambia mucho, sobre todo, por la diversidad de gente que conoces y que entra en la tienda y viene de fuera. Tenemos mucha actividad por el Martes Mayor, el Festival Folk y distintos eventos y también se puede compaginar el trabajo con el ocio, se intenta al menos. Hasta el 15 de agosto, alguna tarde que no tenemos citas aprovechas para relajarte.

¿Cuál es su refugio favorito en Extremadura cuando aprieta el calor?

Cualquier piscina natural de las comarcas del norte. Me encanta el charco La Hoya, en Las Mestas porque me encantan Las Hurdes y otro refugio sería el Valle de las Batuecas y, en particular, el chorro de Las Batuecas, para desintoxicarse de lo urbano, pero vamos, cualquier parte también de La Vera, el Jerte o Gata podrían ser refugios.

¿Es de río o de montaña, o, por el contrario, se va a la playa?

De río y de montaña siempre. Alguna vez me voy a la playa, pero son las menos, escapadas cortas porque tenemos poco tiempo. Me gusta más el río sobre todo por el agua, que corre, está más limpia, más fresca, es otra sensación diferente, más auténtica.

¿Qué mito del verano le gustaría desmontar?

Diría que para nosotros el mes de agosto no es tan bonito para los que estamos trabajando, sobre todo por el calor. Cuando era pequeño, siempre era el mejor mes, pero trabajando es como uno más.

¿Desconecta en agosto?

No, es imposible porque estamos trabajando a tope, aunque es una mezcla de sensaciones. En las tardes que puedes librar, consigues un espacio pequeño para ti, pero la desconexión laboral total no existe, para los autónomos no existe, y menos en mi negocio, textil y de eventos.

¿Qué libro está leyendo?

Ninguno porque leo poco, prefiero ver documentales de naturaleza y de Historia en la televisión. He visto del lince ibérico, de la Segunda Guerra Mundial, de Miguel Ángel Blanco o de fiestas de España. Me nutren de mucha información. Muchas veces, cuando llego a casa, me busco un documental en la tele para verlo. La prensa sí la leo, a diario.

¿Qué canción resume su mejor verano?

Los jóvenes no la conocerán, pero para mí la mejor sería ‘Aquí no hay playa’, de Los Refrescos. Es una verdad como un templo y muy aplicable a Plasencia.

¿Gazpacho o salmorejo, tortilla de patatas con o sin cebolla, cerveza o vino blanco?

Una buena cerveza antes de un gazpacho con un pincho de tortilla de patata con cebolla y en una terraza. No pueden faltar y me gusta más compartirlo, socializar en una terraza, que hacerlo en casa.

¿A quién invitaría a compartir unos días de verano en Extremadura y qué plan le propondría?

Invitaría a cualquier incrédulo que no aprecie Extremadura porque estamos ya cansados de escuchar que es una tierra seca. Le invitaría a conocer las comarcas del norte y se sorprendería de su valor paisajístico, natural y de diversidad, desde Monfragüe al Alagón, el Jerte, la Vera, Las Hurdes, Gata, el Ambroz… Creería que un día está en Asturias, otro en Cantabria y otros no sabría dónde. Le cambiaría la mentalidad porque lo que no conoces no puedes valorarlo.

Cuando llegue septiembre, ¿qué le gustaría poder decir que ha conseguido este agosto?

Pasar otro agosto más intentando compaginar el trabajo con un poco de ocio porque en septiembre seguiremos a tope.