Cerca de 2.000 temporeros llegarán a Tierra de Barros para la vendimia

La campaña de la vendimia ya ha comenzado en Tierra de Barros y, con ella, la llegada progresiva de entre 1.000 y 2.000 trabajadores temporeros, una cifra similar a la registrada en campañas anteriores. Con el objetivo de garantizar la seguridad, la convivencia y el correcto desarrollo de la recolección, el Ayuntamiento de Almendralejo ha acogido este jueves la Junta Local de Seguridad, en la que administraciones y cuerpos policiales han coordinado el operativo especial que acompañará a una de las campañas agrícolas más importantes del año.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, destacó la estrecha colaboración existente entre todas las administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para afrontar tanto los aspectos relacionados con la seguridad ciudadana como la atención a los trabajadores desplazados. En este sentido, recordó que durante las dos últimas campañas no se han registrado denuncias por robos de uva, un dato que atribuyó al trabajo preventivo desarrollado sobre el terreno. Asimismo, explicó que el mismo modelo de vigilancia que permitió reducir notablemente los robos de aceituna continuará aplicándose durante esta campaña para preservar la tranquilidad en las explotaciones agrícolas.

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana, Juliana Megías, explicó que el Ayuntamiento ya trabaja sobre el terreno desde la llegada de los primeros temporeros, muchos de los cuales permanecen en Almendralejo solo unos días antes de desplazarse a otras zonas agrícolas. Policía Local y Policía Nacional mantienen un seguimiento continuo de los puntos donde se concentran estas personas y una coordinación permanente con los Servicios Sociales municipales para atender especialmente las situaciones relacionadas con menores y familias desplazadas, garantizando una respuesta rápida ante cualquier necesidad.

Noticias relacionadas

Fiestas de la Piedad

La Junta Local de Seguridad también sirvió para ultimar el dispositivo especial de las Fiestas de la Piedad y Feria de la Vendimia, que se celebrarán del 12 al 17 de agosto. El operativo contará con más de 500 servicios prestados por Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos, además de la colaboración de diferentes áreas municipales. Entre las medidas previstas figuran refuerzos en los accesos y salidas de la ciudad con controles de alcohol y drogas, un incremento de la presencia policial en el recinto ferial, conciertos y plaza de toros, así como un seguimiento permanente de la evolución del riesgo de incendios para decidir, en función de las condiciones meteorológicas, si finalmente podrá celebrarse el tradicional espectáculo de fuegos artificiales. La coordinación entre todas las instituciones volverá a ser, un año más, la principal herramienta para garantizar una campaña agrícola y unas fiestas seguras. n