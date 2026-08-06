Fernando Tejero desata las carcajadas en Mérida con los disparatados enredos de 'Cómicos de Roma'

Enredos, humor y situaciones disparatadas. El Teatro Romano de Mérida acoge esta semana la segunda comedia de la programación de la 72ª Edición del Teatro Clásico de Mérida. 'Cómicos de Roma', con Fernando Tejero como protagonista, cuenta desde una mirada contemporánea las servidumbres amorosas, el mundo actoral y la influencia de la suerte en la vida. El montaje dirigido por José Pascual nos traslada a la antigua Roma con el texto original de David Mamet inspirado en las antiguas comedias de Plauto.

La representación protagonizada por Tejero, Rafa Castejón, Daniel Arias y Adrián Expósito, entre otros, tuvo su estreno anoche en el teatro emeritense y estará representándose durante estos días hasta el domingo 9 de agosto a partir de las 22.45 horas.

La cávea se llenó en una de esas noches emeritenses en las que el calor da un poco de tregua y la brisa extremeña se pasea entre los espectadores. El flojo movimiento de los abanicos deja de tener presencia y el monumento comienza a llenarse de carcajadas por las situaciones amorosas y los enredos ente los protagonistas.

Representación de la obra 'Cómicos de Roma' en el Teatro Romano de Mérida. / Jero Morales

El joven Strabo enamorado de su ídolo

La adaptación firmada por José Pascual, coge el texto de 2008 de David Mamet, el dramaturgo y guionista de cine estadounidense, que tiene como inspiración los mecanismos de comedia de Plauto. La obra gira en torno al momento en el que nuestro protagonista, Strabo, está sumido en varias crisis a la vez. Las preocupaciones del actor son las crisis económicas que sufre tras el declive de su compañía actoral y la pérdida de la fama que tenía en su juventud.

Philius, un joven que se está iniciando en el mundo actoral se enamora de su ídolo Strabo, quien le promete convertirle en una estrella. Este, con unas dotes actorales bastante mediocres, decide dejar que sea Strabo quien le lleve al estrellato y no el actor más famoso del momento en la ciudad.

Representación de la obra 'Cómicos de Roma' en el Teatro Romano de Mérida. / Jero Morales

Mientras que la compañía de teatro está pasado una mala racha, llega una oferta para actuar ante uno de los hombres más ricos de la ciudad. Pero la suerte no está de su parte y tras varias situaciones de errores y enredos en los que se ven metidos, el protagonista y los actores terminan en una cárcel militar donde se les obligará a formar parte de un espectáculo tétrico y sangriento en el Coliseo.

Actores que representan a actores

La compañía de actores masculina que forman parte del elenco son Fernando Tejero, que encarna al protagonista Strabo; Rafa Castejón como Perlargón, amante del protagonista; Daniel Arias como el joven debutante enamorado, Philius; Adrián Expósito que da vida a Heraldo, el "periodista" de la época.

Asimismo, Jorge Asín interpreta a Ramus, un borracho "mindundi" que tiene un pasado que influye en el desenlace de la compañía; Álvaro Tejero que da vida a dos personajes, Sacerdote y Mensajero; Pedro Moreno como Titus; Daniel Morato que interpreta a Quintus, el casero de Strabo que "le baja" a la realidad; Michel Serrano como Lupus Albus; y Mario Gallardo como el Armero, un personaje pequeño del grupo militar.

A parte del elenco, el escenario cuenta con la presencia de 10 extras que forman parte de los militares enfrentados con la compañía teatral.

Representación de la obra 'Cómicos de Roma' en el Teatro Romano de Mérida. / Jero Morales

La música le da importancia a la comedia y viceversa, pues aunque no tiene la misma presencia que en otras obras que hemos podido disfrutar en el Teatro Romano, el director musical, Marc Álvarez, ha encontrado una ambientación perfecta de la música romana clásica para transportar al espectador a Italia con la melodía napolitana tradicional.

El azar y el mundo actoral

Con una puesta en escena que comienza introduciendo al público en la etapa más cómica de los antiguos teatros con el predominio del color en las vestimentas y en las máscaras, acaba siendo transportado al Coliseo Romano, donde los actores se verán metidos en una serie de problemas con los legionarios.

Puesta en escena de la obra 'Cómicos de Roma' en el Teatro Romano de Mérida. / Jero Morales

La historia cuenta con dos grupos sociales divididos, la compañía de actores de la Roma Imperial que se enfrentan a problemas tanto económicos como de trabajo y el estamento militar que cuenta con un gran control sobre la sociedad romana de la época. Estos dos grupos se acabarán enfrentando por el interés propio.

Este tipo de vodevil hace un homenaje a la vida y al mundo actoral, un reflejo de lo que le pasa en el día a día de un actor, en como el azar y la suerte te puede cambiar la vida en un minuto. Una profesión no es solo consiste en ser actor, sino que es algo que se lleva intrínseco y es identitario.

Con esta coproducción de Pentación Espectáculos y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, el monumento emeritense se transforma durante cinco noches en un espacio para las carcajadas, el amor, el espejo de la vida actoral y las situaciones disparatadas.

Pero bajo estos enredos y problemas, la representación se convierte en un espejo de la realidad, de la suerte, el azar y cómo la vida de los actores puede cambiar de un minuto a otro.