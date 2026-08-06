Condenado a dos años de cárcel por provocar siete incendios en el Valle del Jerte, aunque no ingresará en prisión

El hombre que provocó siete incendios forestales en el término municipal de Casas del Castañar (Cáceres), en pleno Valle del Jerte, ha sido condenado a dos años de prisión por un delito de incendio forestal agravado, aunque evitará el ingreso en la cárcel tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, reparar parcialmente los daños causados y aceptar las condiciones impuestas por la Audiencia Provincial de Cáceres.

"Menoscabo patrimonial"

La sentencia, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, considera probado que el acusado prendió fuego de forma intencionada hasta en siete puntos distintos de la Sierra de San Bernabé el 24 de mayo de 2025, entre las 13:15 y las 14:55 horas, utilizando un mechero y "guiado del propósito de causar un menoscabo patrimonial". Los focos, algunos separados por más de un kilómetro entre sí, evidenciaron para el tribunal una actuación deliberada y no un incendio accidental.

Las llamas afectaron a 1,5 hectáreas de terreno forestal, gran parte de ellas incluidas en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Gredos y Valle del Jerte, integrada en la Red Natura 2000. Entre los daños más relevantes figura el sufrido por el castaño singular "Gaspar", cuyo tronco resultó afectado de forma que la propia resolución judicial considera "posiblemente irreparable".

La rápida intervención de los efectivos del Plan Infoex permitió controlar los siete focos antes de que las llamas alcanzaran una mayor extensión. El dispositivo de extinción tuvo un coste de 1.059,47 euros, cantidad que deberá ser abonada por el condenado.

De seis años de prisión a dos tras admitir los hechos

La condena es fruto de un acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía y la defensa del acusado. Inicialmente, el Ministerio Público solicitaba seis años de prisión por un delito de incendio forestal agravado, pero la pena quedó reducida a dos años tras modificarse la calificación jurídica y apreciarse la atenuante muy cualificada de reparación del daño.

Para beneficiarse de esa rebaja, el condenado consignó 1.467,75 euros destinados a indemnizar a los perjudicados y manifestó expresamente su arrepentimiento, circunstancias que la Audiencia considera suficientes para aplicar esa atenuante de forma muy cualificada.

Además de la pena de prisión, la sentencia impone una multa de nueve meses, con una cuota diaria de cuatro euros, y le obliga a indemnizar al Ayuntamiento de Casas del Castañar, a los propietarios de las parcelas afectadas y al Plan Infoex, así como al pago de las costas procesales. Las cuantías correspondientes a los daños forestales y patrimoniales se fijarán durante la ejecución de la sentencia.

Cinco años sin delinquir y un curso de prevención de incendios

Pese a la condena, el acusado no ingresará en prisión. La Audiencia Provincial ha acordado suspender la ejecución de la pena durante cinco años, al carecer de antecedentes penales y concurrir los requisitos legales.

No obstante, esa suspensión queda condicionada a que no vuelva a delinquir durante ese periodo, satisfaga todas las responsabilidades civiles derivadas del incendio y complete un curso de formación sobre prevención de incendios forestales y respeto al medio ambiente, una medida con la que el tribunal pretende favorecer la reinserción del condenado y prevenir la reiteración de conductas similares.