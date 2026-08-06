Un queso extremeño, artesano y de oveja, el mejor de España este 2026

Los quesos extremeños siguen acumulando reconocimientos. Entre pastos, rebaños y pequeñas queserías, la región conserva una tradición que ha convertido la elaboración artesanal en una de las señas de identidad de su despensa. Cuatro denominaciones de origen protegidas -Torta del Casar, Queso Ibores, Queso de Acehúche y Queso de La Serena- certifican esa diversidad, a la que se suman otras muchas producciones que trabajan al margen de estos sellos.

Una de ellas acaba de alcanzar el principal reconocimiento nacional. Cremositos del Zújar, elaborado por la empresa Arteserena en Campanario, ha sido elegido mejor queso de España de 2026 en los premios convocados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Este queso atortado ha obtenido la mayor puntuación global entre los cinco ganadores del certamen, según la resolución publicada este jueves, 6 de agosto, en el Boletín Oficial del Estado.

El mejor queso de España premiado por el Ministerio de Agricultura. / El Periódico

El queso, producido en la comarca de La Serena, se impuso en la modalidad de queso madurado de oveja. Además, recibió el premio especial Alimentos de España al mejor queso de 2026, reservado al producto con la valoración más alta entre todos los vencedores de las categorías convocadas.

El doble reconocimiento coloca a Arteserena y a Campanario en el primer plano del sector quesero nacional. La empresa desarrolla su actividad en una comarca vinculada a la ganadería ovina y a la elaboración de quesos, tanto de pasta firme como de textura cremosa.

Cremositos del Zújar se convierte así en el mejor valorado de una edición a la que concurrieron 133 muestras procedentes de distintas comunidades autónomas.

La comarca de La Serena está estrechamente vinculada a la ganadería ovina y a la elaboración de quesos

La modalidad en la que compitió el producto extremeño fue también la que reunió un mayor número de participantes. En total, se presentaron 49 quesos madurados de oveja.

El certamen recibió además 26 muestras de queso madurado de vaca, 23 de cabra, 18 de mezcla y 17 elaboraciones con mohos o de tipo azul.

Las piezas fueron sometidas a análisis físico-químicos, microbiológicos y de identificación de especies. Posteriormente, paneles de catadores realizaron la valoración sensorial sin conocer la identidad de los productos. Las muestras permanecieron anónimas durante el proceso y el ministerio garantizó su trazabilidad en todas las fases.

Cuatro denominaciones

El premio a Cremositos del Zújar refuerza la posición de Extremadura como una de las principales regiones productoras de quesos artesanos y de calidad en España.

La comunidad cuenta con cuatro denominaciones de origen protegidas dedicadas al queso. Tres se encuentran en la provincia de Cáceres y una en la de Badajoz.

Una Torta del Casar / Cedida

La más antigua es la DOP Queso de La Serena, creada a comienzos de la década de 1990. Sus quesos se elaboran con leche de oveja merina y pueden presentar una pasta dura o semidura, además de versiones de textura blanda y cremosa.

También de oveja es la DOP Torta del Casar, uno de los productos más conocidos de la gastronomía extremeña. Se elabora con leche cruda, cuajo vegetal y sal, y se caracteriza por su interior cremoso y su sabor intenso, con un apreciable punto de acidez.

La DOP Queso Ibores protege una elaboración tradicional de cabra producida en varias comarcas del este de la provincia de Cáceres. Se trata de un queso graso y mantecoso, ligeramente ácido y picante, sometido a un periodo mínimo de maduración.

La incorporación más reciente es la DOP Queso de Acehúche, reconocida por la Comisión Europea en 2022. Se elabora con leche cruda de distintas razas caprinas. Sus piezas tienen forma cilíndrica, corteza amarillenta y rugosa y una pasta de textura blanda. El sabor presenta una acidez media y un matiz picante que aumenta con la maduración.

Pequeños proyectos

La producción quesera extremeña no termina en estos cuatro sellos de calidad. Comarcas y municipios como Tierra de Barros, Valdefuentes, Carbajo o Fregenal de la Sierra mantienen también una actividad reconocida, a menudo vinculada a pequeños proyectos artesanales y producciones limitadas.

La Feria Nacional del Queso de Trujillo es el principal escaparate de esta tradición. El certamen reúne cada año a productores y consumidores y muestra la variedad de quesos que se elaboran en Extremadura.

El reconocimiento obtenido ahora por Cremositos del Zújar añade un nuevo nombre a esa larga relación de productos premiados. Esta vez, además, con el máximo galardón: el mejor queso de España de 2026 se elabora en Campanario.

Mejores quesos de España de 2026

Junto a Cremositos del Zújar, los premios Alimentos de España reconocieron otros cuatro productos. Alcaidús, elaborado en Alaior, en las Islas Baleares, fue distinguido como mejor queso madurado de vaca. El premio en la categoría de queso madurado de cabra correspondió a Tío Resti, producido en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Pajarete con manteca y romero, de Villamartín, en Cádiz, se impuso entre los quesos madurados de mezcla. Por su parte, Savel, elaborado por Airas Moniz en Chantada, Lugo, fue reconocido como mejor queso madurado con mohos o queso azul.

Los cinco ganadores participarán en las acciones de promoción organizadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La entrega de los galardones se celebrará durante el próximo otoño.