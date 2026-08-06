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Extremadura, en alerta amarilla este jueves por temperaturas de hasta 38 grados

Los avisos afectan a cinco zonas de las dos provincias entre las 13.00 y las 21.00 horas.

Paseo de Canovas de Cáceres.

Paseo de Canovas de Cáceres. / R.M.

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E. P. E.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este jueves el aviso amarillo por altas temperaturas en cinco zonas de Extremadura. Los avisos comenzarán a las 13.00 horas y permanecerán vigentes hasta las 21.00, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

Las temperaturas más elevadas, de hasta 38 grados, se esperan en las Vegas del Guadiana y Barros y Serena, en la provincia de Badajoz, y en Tajo y Alagón, en Cáceres. En el norte cacereño y en Villuercas y Montánchez, las máximas previstas se situarán en torno a los 36 grados.

Ante este tipo de episodios de calor, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura recomienda mantener preparados a los voluntarios de Protección Civil y a los agentes de la Policía Local.

Para la población, el principal consejo es evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día y beber líquidos con frecuencia, sin esperar a tener sed. También se aconseja optar por comidas ligeras, prescindir del alcohol y reducir el ejercicio físico mientras se mantengan las temperaturas más altas.

El 112 recomienda permanecer en espacios frescos o ventilados, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, y protegerse con sombrero, gafas de sol y crema solar. En las viviendas, conviene bajar las persianas y mantener cerradas las ventanas durante el día, para abrirlas por la noche cuando desciendan las temperaturas.

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Las autoridades piden además extremar la vigilancia sobre menores y personas mayores, especialmente vulnerables a los efectos del calor, y comprobar que mantienen una hidratación adecuada. También recuerdan la importancia de conservar correctamente los alimentos y llamar al 112 ante cualquier emergencia.

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