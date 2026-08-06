Extremadura, en alerta amarilla este jueves por temperaturas de hasta 38 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este jueves el aviso amarillo por altas temperaturas en cinco zonas de Extremadura. Los avisos comenzarán a las 13.00 horas y permanecerán vigentes hasta las 21.00, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

Las temperaturas más elevadas, de hasta 38 grados, se esperan en las Vegas del Guadiana y Barros y Serena, en la provincia de Badajoz, y en Tajo y Alagón, en Cáceres. En el norte cacereño y en Villuercas y Montánchez, las máximas previstas se situarán en torno a los 36 grados.

Ante este tipo de episodios de calor, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura recomienda mantener preparados a los voluntarios de Protección Civil y a los agentes de la Policía Local.

Para la población, el principal consejo es evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día y beber líquidos con frecuencia, sin esperar a tener sed. También se aconseja optar por comidas ligeras, prescindir del alcohol y reducir el ejercicio físico mientras se mantengan las temperaturas más altas.

El 112 recomienda permanecer en espacios frescos o ventilados, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, y protegerse con sombrero, gafas de sol y crema solar. En las viviendas, conviene bajar las persianas y mantener cerradas las ventanas durante el día, para abrirlas por la noche cuando desciendan las temperaturas.

Noticias relacionadas

Las autoridades piden además extremar la vigilancia sobre menores y personas mayores, especialmente vulnerables a los efectos del calor, y comprobar que mantienen una hidratación adecuada. También recuerdan la importancia de conservar correctamente los alimentos y llamar al 112 ante cualquier emergencia.