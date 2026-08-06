Extremadura activa el cheque guardería de hasta 2.400 euros para centros públicos: novedades, plazos y requisitos

Las familias extremeñas podrán solicitar desde este viernes las ayudas para financiar la escolarización de sus hijos de cero a tres años durante el curso 2026/2027 en centros públicos y privados autorizados por la Consejería de Educación. La Junta de Extremadura ha activado la tercera convocatoria del denominado cheque guardería, dotada con 6,4 millones y con la novedad de que llegará por primera vez a los menores de un año.

La convocatoria permitirá recibir hasta 200 euros mensuales por alumno durante un máximo de 12 meses. La ayuda podrá alcanzar así los 2.400 euros por hijo, aunque en ningún caso superará el importe que abone la familia por el servicio educativo.

El programa completa la extensión de estas ayudas a los tres cursos del primer ciclo de Educación Infantil. Tras incorporarse progresivamente el alumnado de dos a tres años y de uno a dos, el cheque se abre ahora también al primer curso, correspondiente a los menores de un año.

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Sin límite de renta

La convocatoria no establece un límite de ingresos para acceder a las ayudas. Podrán solicitarlas las familias con residencia en Extremadura o que tengan reconocida la condición de extremeños en el exterior, siempre que sus hijos estén matriculados en primero, segundo o tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil.

El alumnado deberá estar escolarizado en escuelas infantiles municipales o dependientes de la Junta que no sean gratuitas, así como en centros privados autorizados por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional.

La subvención podrá cubrir total o parcialmente el coste de la plaza. Si la mensualidad abonada por la familia es inferior a 200 euros, la cuantía quedará limitada a ese gasto efectivo.

Cedido

Dos meses para solicitarla

El plazo ordinario para presentar las solicitudes será de dos meses a partir de este viernes, 7 de agosto. Los trámites deberán realizarse electrónicamente a través del punto de acceso general de la Junta de Extremadura.

La convocatoria abre además un periodo excepcional para las familias que puedan acreditar que no escolarizaron a sus hijos dentro del plazo ordinario. En estos casos, las solicitudes podrán presentarse entre el 1 y el 15 de mayo de 2027.

La Administración autonómica distribuirá el presupuesto entre dos ejercicios: 1.748.000 euros corresponderán a 2026 y los 4.660.000 restantes, a 2027.

Con la incorporación de los bebés, el programa abarcará por primera vez todo el primer ciclo de Educación Infantil, aunque la ayuda seguirá condicionada al coste de la plaza y tendrá como límite los 200 euros mensuales establecidos en la convocatoria.