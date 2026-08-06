Extremadura lanza una ofensiva contra el vapeo entre los jóvenes: el SES inicia una campaña en redes sociales

Seis de cada diez adolescentes extremeños han probado ya los vapeadores. La proporción, un 59,8% entre los jóvenes de 14 a 18 años, sitúa a Extremadura a la cabeza del país en la experimentación con estos dispositivos y ha llevado al Servicio Extremeño de Salud (SES) a reforzar su estrategia preventiva.

La Consejería de Salud y Atención a la Dependencia ha presentado este jueves la campaña ‘Sin Vapex’, una iniciativa dirigida a desmontar la imagen de producto inocuo, limpio y moderno que se ha extendido en torno a los cigarrillos electrónicos. La actuación contará con un presupuesto de 40.000 euros procedente de fondos del Ministerio de Sanidad y comenzará después del verano.

La secretaria técnica de Adicciones del SES, Guadalupe Cintero, este jueves. / JAVIER CINTAS

Los datos de la encuesta Estudes de 2025 muestran que la región supera en 10,3 puntos la media española de adolescentes que han vapeado alguna vez, situada en el 49,5%. El uso durante el último año también se encuentra muy por encima del conjunto nacional: alcanzó al 49,9% de los jóvenes extremeños, frente al 40,8% registrado en España.

La secretaria técnica de Adicciones del SES, Guadalupe Cintero, ha advertido de que el vapeo ha dejado de ser un fenómeno minoritario y se ha convertido en una práctica «ampliamente extendida y progresivamente normalizada» entre los adolescentes. Su crecimiento contrasta con el descenso del tabaquismo habitual y del consumo de cannabis, que se encuentran cerca de mínimos históricos.

La baja percepción del riesgo

En su intervención, ha explicado que una de las principales preocupaciones de Salud es la escasa percepción del riesgo que existe entre los menores, ya que los sabores dulces y afrutados, los diseños llamativos y la ausencia del olor asociado al cigarrillo convencional han favorecido que estos productos se perciban como una alternativa menos perjudicial.

La Administración autonómica considera que esa imagen también ha sido impulsada mediante las redes sociales, las tendencias digitales y la vinculación de los vapeadores con una identidad juvenil. «La industria no es que mienta, pero no dice toda la verdad a la hora de vender su producto», sostuvo Cintero.

La responsable de Adicciones ha recordado que los dispositivos con nicotina pueden generar dependencia y afectar al desarrollo cerebral durante la adolescencia. Los que se comercializan sin esta sustancia tampoco están exentos de riesgo, ha indicado, porque pueden contener otros compuestos y metales que son inhalados por el consumidor.

El SES también vincula la iniciación en el vapeo con una mayor probabilidad de pasar posteriormente al tabaco convencional, a lo que se suma el riesgo de comenzar a edades cada vez más tempranas una conducta que puede derivar en adicción.

La campaña

‘Sin Vapex’ no recurrirá a mensajes basados en el miedo ni planteará el vapeo desde una perspectiva exclusivamente prohibitiva. Su propósito será revelar las técnicas comerciales empleadas para hacer atractivos estos productos y ofrecer información para que los jóvenes puedan adoptar sus propias decisiones.

«No queremos alarmar, no queremos prohibir, no queremos estigmatizar, queremos prevenir», ha resumido Cintero. La campaña tratará así de fomentar el pensamiento crítico y cuestionar mensajes como que vapear es limpio, inofensivo o necesariamente menos perjudicial.

La iniciativa tendrá dos públicos principales. Por un lado, se dirigirá a adolescentes y jóvenes menores de 25 años. Por otro, incluirá contenidos específicos para padres, madres y familiares, que en muchos casos desconocen los dispositivos, sus componentes o las señales que pueden alertar de un consumo frecuente.

Para alcanzar a los más jóvenes, el SES difundirá vídeos y otros contenidos en TikTok e Instagram, mientras que Facebook se utilizará principalmente para llegar a las familias. También habrá anuncios segmentados en Spotify, una página web con recursos preventivos y acciones de difusión a través de medios de comunicación regionales.

La campaña contará además con creadores de contenido digital, aunque la Junta todavía no ha cerrado los nombres de los participantes. Sobre esta cuestión, Cintero ha manifestado que Salud baraja varias opciones y espera completar estos detalles antes del lanzamiento.

Evaluación

La nueva actuación recoge la experiencia de una campaña anterior puesta en marcha a finales de 2025. Los contenidos difundidos entonces a través de creadores digitales alcanzaron 3,3 millones de reproducciones, una cifra que permitió llegar a espacios donde los canales institucionales tienen una presencia menor.

El SES admite, sin embargo, que ese dato no permite saber si la campaña cambió realmente la percepción o los hábitos de sus destinatarios. Por este motivo, ‘Sin Vapex’ contará con indicadores de seguimiento y una evaluación continua de su alcance y su posible impacto.

Cintero ha señalado que durante la anterior iniciativa, desarrollada también con puestos informativos en varias facultades de la Universidad de Extremadura, algunos jóvenes reconocieron que desconocían los riesgos que se les estaban explicando. «Si removemos la conciencia, yo creo que ya vamos bastante bien encaminados», afirmó.

Por otra parte, el SES mantendrá las actuaciones que se realizan en colegios e institutos y reforzará durante el próximo curso la línea relacionada con el tabaco y los vapeadores. También continuarán los programas desarrollados con ayuntamientos, mancomunidades y distintas entidades de la región.