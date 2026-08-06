Extremadura gana 477 habitantes, pero es la segunda comunidad donde menos crece la población

La población de Extremadura aumentó en 477 personas durante el segundo trimestre del año gracias al incremento de los residentes de origen extranjero, y se situó en 1.055.849 habitantes a 1 de julio de 2026, según la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este jueves.

La región aumentó un 0,05% sus habitantes durante el segundo trimestre de 2026, solo por encima de Canarias. España alcanzó un nuevo máximo histórico, con 49,8 millones de residentes.

Extremadura gana población, aunque lo hace a un ritmo inferior al de casi todo el país. La comunidad registró un crecimiento del 0,05% entre abril y junio y fue la segunda autonomía española con menor avance, únicamente por delante de Canarias, donde el incremento se limitó al 0,03%.

En el conjunto de España, la población creció en 104.178 personas durante el segundo trimestre y alcanzó los 49.801.559 habitantes a 1 de julio de 2026, la cifra más elevada desde el inicio de la serie histórica.

Este aumento se sustentó en la llegada y permanencia de personas nacidas fuera del país, mientras que disminuyó el número de residentes nacidos en España. En total, la población nacida en el extranjero se situó en 10.291.807 personas, una cifra superior a la de ciudadanos con nacionalidad extranjera debido a los procesos de adquisición de la nacionalidad española.

El número de extranjeros aumentó en 87.197 personas durante el trimestre, hasta alcanzar los 7.437.543 residentes. Por su parte, la población con nacionalidad española creció en 16.981 personas.

Nacionalidades

Las nacionalidades más numerosas entre los nuevos migrantes fueron la colombiana, con unas 34.000 llegadas, la venezolana, con 23.300, y la marroquí, con 21.100.

Estos mismos países figuraron también entre los principales lugares de origen de quienes abandonaron España. Durante el trimestre salieron del país 11.500 ciudadanos colombianos, 10.900 marroquíes y 5.900 venezolanos.

En términos interanuales, el INE estimó que España ganó 444.205 habitantes. También aumentó el número de hogares, que se situó en 19.874.860 a 1 de julio, 58.794 más que tres meses antes.

Valencia

La Comunidad Valenciana presentó el mayor incremento poblacional del trimestre, con un 0,43%. A continuación se situaron Baleares, con un 0,36%, y Asturias y Murcia, ambas con un 0,29%.

También superaron la media nacional, situada en el 0,21%, Aragón y Castilla-La Mancha, con un 0,28%, y Cataluña, con un 0,27%.

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Por debajo de la media quedaron Cantabria, con un 0,20%; Madrid, con un 0,18%; Galicia, con un 0,17%; Castilla y León, con un 0,14%; Melilla, con un 0,13%; Navarra y País Vasco, con un 0,12%; Andalucía, con un 0,10%; Ceuta y La Rioja, con un 0,09%; Extremadura, con un 0,05%, y Canarias, con un 0,03%.