Extremadura registra el primer caso de virus del Nilo de 2026 en una mujer de Don Benito

El virus del Nilo reaparece en Extremadura. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado este jueves el primer caso de la temporada en una mujer de 86 años de Don Benito, que permaneció ingresada en el Hospital Don Benito-Villanueva y ya se encuentra de alta en su domicilio.

El positivo se conoce después de que Andalucía notificara esta semana el primer fallecimiento asociado a la enfermedad en 2026. Se trataba de un hombre de 82 años de Dos Hermanas, con patologías previas, que había sido diagnosticado de meningoencefalitis. La comunidad andaluza suma ya 17 casos esta temporada.

Tras confirmar la infección en Extremadura, la dirección del SES informó a las gerencias de las ocho áreas de salud para que mantengan la vigilancia ante cualquier paciente con síntomas compatibles. El objetivo es reforzar la capacidad diagnóstica y facilitar la detección temprana de posibles nuevos casos.

El virus del Nilo occidental se transmite principalmente por la picadura de mosquitos del género Culex que han adquirido previamente la infección al alimentarse de aves portadoras. Alrededor del 80% de los contagios en humanos son asintomáticos, aunque algunas personas pueden presentar fiebre, dolor de cabeza, cansancio, molestias musculares o malestar general.

En este sentido, cabe indicar que en menos del 1% de los casos, la infección puede afectar al sistema nervioso y provocar cuadros graves, como meningitis o encefalitis. Las personas mayores y quienes presentan patologías previas tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

Área de Don Benito

La detección se ha producido en el área que concentró buena parte de los casos del pasado año y donde el SES ha situado el principal dispositivo de vigilancia de mosquitos. De las diez trampas fijas instaladas por primera vez esta temporada para controlar los ejemplares del género Culex, ocho se encuentran en Don Benito y las otras dos, en Cáceres. El sistema se completa con una trampa móvil.

Los dispositivos están operativos desde mediados de julio y continuarán funcionando, en principio, hasta finales de octubre. Su finalidad es capturar mosquitos y comprobar si portan el virus, lo que permitiría adoptar medidas preventivas y de control antes de que se produzcan más contagios humanos.

Los mosquitos Culex adquieren el virus principalmente al alimentarse de aves infectadas y pueden transmitirlo posteriormente a personas y caballos mediante sus picaduras. No existe transmisión directa habitual entre personas. La Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura se encarga de identificar las especies capturadas y de buscar ARN viral en los ejemplares mediante el convenio firmado con la Junta.

Medidas para reducir las picaduras

El SES recomienda evitar las acumulaciones de agua en patios, jardines y viviendas, ya que pueden convertirse en criaderos de mosquitos. Aconseja vaciar platos de macetas, cubos, juguetes, bebederos de animales o neumáticos y mantener en buen estado piscinas, estanques y balsas. También pide tapar los recipientes con agua situados en el exterior y limpiar los canalones de los tejados y los desagües de los patios.

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Para reducir el riesgo de picaduras, Sanidad aconseja utilizar repelentes autorizados, colocar mosquiteras en puertas y ventanas y vestir ropa clara que cubra la mayor parte del cuerpo. Recomienda además evitar perfumes, jabones aromatizados y aerosoles para el cabello que puedan atraer a los insectos.