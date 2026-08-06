El Infoex estabiliza un incendio en Arroyo de la Luz próximo a viviendas aisladas

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex) ha logrado estabilizar un incendio en Arroyo de la Luz (Cáceres) y ha desactivado el nivel 1 de peligro previamente declarado por su proximidad a edificaciones aisladas.

El incendio presenta actualmente una evolución favorable, sin frentes activos que lo hagan avanzar, informan fuentes del Infoex.

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En la zona trabajan un helicóptero, dos unidades de bomberos forestales y una helitransportada, un agente del medio natural y un técnico de extinción.