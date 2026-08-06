Incendios forestales
El Infoex estabiliza un incendio en Arroyo de la Luz próximo a viviendas aisladas
El incendio presenta actualmente una evolución favorable, sin frentes activos que lo hagan avanzar
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El Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex) ha logrado estabilizar un incendio en Arroyo de la Luz (Cáceres) y ha desactivado el nivel 1 de peligro previamente declarado por su proximidad a edificaciones aisladas.
El incendio presenta actualmente una evolución favorable, sin frentes activos que lo hagan avanzar, informan fuentes del Infoex.
En la zona trabajan un helicóptero, dos unidades de bomberos forestales y una helitransportada, un agente del medio natural y un técnico de extinción.
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