El nuevo contrato aéreo flexibiliza los horarios de los vuelos a Madrid y penaliza los retrasos

El nuevo contrato para mantener las conexiones aéreas de Extremadura con Madrid y Barcelona dará más libertad a la compañía para organizar los horarios, pero vinculará parte de la compensación económica a la puntualidad del servicio. El pliego prevé descuentos en la cantidad que reciba la adjudicataria cuando incumpla los niveles exigidos y establece que al menos el 90% de los vuelos deberá operar sin retrasos superiores a 15 minutos.

La Junta de Extremadura ha sacado a licitación la prestación de ambas rutas desde el aeropuerto de Badajoz por 14,3 millones de euros para los próximos dos años. El contrato abarcará desde el 28 de octubre de 2026 hasta el 27 de octubre de 2028 y las compañías interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 27 de agosto.

La aportación máxima para cubrir el déficit alcanzará los 7,15 millones de euros por cada anualidad, frente a los 5,8 millones del contrato actual. El presupuesto ha aumentado así en 2,7 millones durante los dos años de vigencia, un 23% más, para compensar principalmente el encarecimiento del combustible y de los demás costes asociados a la operación de los vuelos.

Interior del Aeropuerto de Badajoz / El Periódico

90 y 110 euros por billete

La nueva licitación ha coincidido con el mejor periodo de actividad de la historia del aeropuerto de Badajoz. La terminal ha registrado 57.318 pasajeros durante el primer semestre de 2026, un 17,6% más que en el mismo periodo de 2025. Por primera vez ha superado los 57.000 viajeros entre enero y junio.

Pese al incremento del presupuesto, el nuevo contrato no amplía el número mínimo de vuelos ni la oferta obligatoria de plazas. La conexión con Madrid mantendrá dos frecuencias diarias de ida y vuelta de lunes a viernes, excepto durante agosto, cuando se exigirá una. También habrá una frecuencia los domingos, mientras que los sábados continuarán sin servicio obligatorio.

La ruta con Barcelona conservará un mínimo de cinco frecuencias semanales. La aerolínea podrá programar vuelos adicionales si considera que existe demanda suficiente, pero no estará obligada a hacerlo.

La capacidad mínima seguirá fijada en 54.000 asientos anuales para Madrid y 25.000 para Barcelona. También se mantendrán las tarifas de referencia de 90 euros por trayecto para la primera ruta y 110 euros para la segunda, sin incluir tasas aeroportuarias.

Los titulares de la Tarjeta de Transporte Subvencionado de Extremadura conservarán asimismo un descuento mínimo del 10% sobre esas tarifas.

Más libertad para organizar los vuelos

La principal novedad para los viajeros afecta a los horarios de la conexión con Madrid. El contrato actual establece un esquema cerrado que obliga a comenzar y terminar la jornada con un avión procedente de la capital de España. El primer vuelo Madrid-Badajoz debe aterrizar entre las 8.00 y las 9.00 horas y regresar a Madrid entre las 9.00 y las 10.00. Por la tarde, el avión parte nuevamente desde Madrid entre las 17.30 y las 18.30 y sale de Badajoz entre las 19.00 y las 20.00.

Este modelo permite que los pasajeros extremeños viajen a Madrid por la mañana y regresen al final de la jornada. A partir del próximo 28 de octubre, sin embargo, la compañía podrá decidir desde cuál de los dos aeropuertos comienza la primera frecuencia y en qué sentido opera la última.

Un grupo de personas se monta en el avión de Air Nostrum en el Aeropuerto de Badajoz con destino a Barcelona. / La Crónica

Si el primer vuelo parte de Madrid, deberá llegar a Badajoz antes de las 9.00 horas. Si comienza en Badajoz, tendrá que aterrizar en Madrid antes de las 10.00. Entre la llegada del primer trayecto y la salida en sentido contrario no podrán transcurrir más de dos horas.

La segunda frecuencia del día también podrá iniciarse en cualquiera de los dos aeropuertos. El último vuelo podrá terminar, por tanto, en Madrid o en Badajoz, siempre dentro del horario operativo de la terminal pacense.

La modificación amplía las posibilidades de programación y puede favorecer a los viajeros que quieran desplazarse desde Madrid a Extremadura durante el día. A cambio, ya no se garantiza con la misma rigidez el actual esquema de salida matinal desde Badajoz y regreso por la tarde. Los horarios concretos dependerán de la propuesta de la compañía que resulte adjudicataria.

Descuentos por falta de puntualidad

El contrato fija además unas condiciones mínimas de regularidad y puntualidad. Al menos el 90% de los vuelos deberá realizarse sin demoras superiores a 15 minutos, salvo cuando concurran circunstancias que no puedan atribuirse a la aerolínea.

Cuando la compañía no alcance ese nivel de puntualidad, la Administración podrá reducir la compensación económica que le corresponda. El pliego configura así los retrasos como un factor que influirá en el pago del contrato, además de la propia ejecución de las frecuencias programadas.

También se establece que las cancelaciones imputables a la adjudicataria no podrán superar el 2% de los vuelos previstos. La aerolínea deberá justificar los incumplimientos y acreditar si se han producido por causas ajenas a su responsabilidad, como condiciones meteorológicas adversas, restricciones del tráfico aéreo o incidencias aeroportuarias.

Estas minoraciones económicas no sustituyen los derechos que puedan corresponder individualmente a los pasajeros por retrasos o cancelaciones, sino que regulan la relación contractual entre la Administración y la compañía aérea.

Obligación de servicio público

Las conexiones con Madrid y Barcelona están sometidas a Obligaciones de Servicio Público (OSP), una fórmula que permite sostener con financiación pública rutas consideradas necesarias para la cohesión territorial cuando los ingresos por la venta de billetes no cubren sus costes.

El Estado determina las condiciones del servicio y autoriza su licitación, mientras que la Junta de Extremadura financia íntegramente el déficit de explotación hasta el límite recogido en el contrato. Los 14,3 millones constituyen, por tanto, la compensación máxima que podrá recibir la adjudicataria durante los dos años.

La cobertura pública pretende evitar que Extremadura pierda ambas conexiones por falta de rentabilidad comercial, como ya ocurrió en 2011, cuando ninguna aerolínea quiso prestar el servicio. Para respaldar el nuevo contrato, el convenio entre el Gobierno central y la Junta se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2028.

El aeropuerto bate récord

La licitación ha coincidido con el mejor periodo de actividad de la historia del aeropuerto de Badajoz. La terminal ha registrado 57.318 pasajeros durante el primer semestre de 2026, un 17,6% más que en el mismo periodo de 2025. Por primera vez ha superado los 57.000 viajeros entre enero y junio.

Solo durante junio se han contabilizado 10.462 pasajeros, el mejor resultado alcanzado en ese mes desde que existen registros. El crecimiento prolonga la evolución de 2025, cuando la infraestructura cerró el ejercicio con alrededor de 107.000 usuarios. El 72% de ellos utilizó las conexiones con Madrid o Barcelona.

La Junta ha defendido que estos datos refuerzan la necesidad de mantener las dos rutas y ha reclamado al Gobierno de España una mayor inversión y más flexibilidad en los horarios operativos del aeropuerto. A juicio del Ejecutivo autonómico, ambas medidas facilitarían nuevas conexiones comerciales y permitirían adaptar la terminal al crecimiento de la demanda.