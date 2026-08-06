Las oficinas de asesoramiento de la Junta atienden a más de 16.000 emprendedores en los dos últimos años

Los Puntos de Acompañamiento Empresarial (PAE) de la Junta de Extremadura han impulsado la creación de más de 2.000 empresas en Extremadura. Desde enero de 2024, esta red pública ha atendido a 16.800 emprendedores y empresarios y ha prestado más de 50.000 servicios relacionados principalmente con la tramitación de ayudas, la orientación empresarial y el análisis de viabilidad de nuevos proyectos.

"No basta con publicar una ayuda o poner en marcha un programa, es necesario acercar esos instrumentos a las empresas, explicarles si responden a sus necesidades y acompañarlas durante todo el proceso", ha destacado este jueves el director general de Extremadura Avante, Miguel Ángel Mendiano, en la presentación del balance de actividad de los siete puntos distribuidos por la región.

Miguel Ángel Mendiano, director general de Extremadura Avante, presenta el balance de los Puntos de Acompañamiento Empresarial. / Juntaex

La Junta destinará este año 1,65 millones de euros a su gestión, dinamización y actuaciones relaciondas con el emprendimiento. Los últimos en incorporarse a la red han sido los de Los Santos de Maimona y Navalmoral de la Mata, que han reforzado la presencia física de este servicio de la Administración. "La ubicación de una empresa no debe limitar su acceso a una ayuda, a un programa o a un servicio de asesoramiento", ha afirmado Mendiano al respecto.

Atención gratuita

Los PAE ofrecen atención gratuita a quienes quieren iniciar una actividad económica o necesitan apoyo para mantener y ampliar su negocio. Sus profesionales ayudan a definir proyectos, estudiar si son viables, elaborar planes de empresa, buscar financiación, solicitar subvenciones y completar los trámites de puesta en marcha.

Las subvenciones concentran buena parte de las consultas. Cerca del 28% de los servicios prestados desde 2024 ha estado relacionado con la solicitud y tramitación de ayudas públicas. Otro 23% ha correspondido a orientación empresarial general y el 20%, al estudio de la viabilidad de los proyectos.

Estas tres áreas han reunido conjuntamente alrededor del 71% de toda la actividad de la red, una distribución que refleja las principales dificultades que encuentran emprendedores, autónomos y pequeñas empresas cuando intentan poner en marcha o consolidar una iniciativa.

Plan de acompañamiento

El asesoramiento no concluye cuando se constituye la empresa. Desde comienzos de 2024, más de 1.300 autónomos y pymes han participado en el Plan de Acompañamiento y Seguimiento, destinado a favorecer la continuidad de los negocios durante sus primeros años, una de las etapas más delicadas para su supervivencia.

Los resultados, según Mendiano, "reflejan la consolidación de una política pública que no se limita a facilitar la creación de empresas, sino que acompaña también a autónomos y pymes durante una etapa especialmente importante para su continuidad y crecimiento".

Atención en los pequeños municipios

La Red de Puntos de Acompañamiento Empresarial también ha reforzado su presencia fuera de las principales ciudades mediante la Estrategia Territorio-Empresa. Sus profesionales han visitado desde 2024 más de 5.300 negocios, han mantenido 1.460 reuniones con entidades y han organizado cerca de 460 charlas y jornadas.

Este despliegue ha permitido extender la atención a más del 80% de las localidades extremeñas, con especial atención a las personas autónomas y las pequeñas empresas de municipios rurales que no disponen de estos servicios en su entorno más próximo.