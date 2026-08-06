La Bonoloto reparte este miércoles tres premios de más de 48.000 euros

El sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles dejó tres boletos acertantes de segunda categoría -cinco números más el complementario-, premiados cada uno con 48.209,92 euros.

Las apuestas fueron validadas en el despacho receptor número 21.620 de Chiclana de la Frontera (Cádiz), en el 67.390 de Santo Domingo (Santa Cruz de Tenerife) y en el 98.450 de Coslada (Madrid).

Ningún jugador acertó los seis números de la combinación, por lo que el premio de primera categoría quedó desierto. El bote acumulado permitirá que un único acertante pueda ganar 700.000 euros en el próximo sorteo.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 2, 11, 15, 28, 37 y 40, con el 16 como complementario y el 5 como reintegro. La recaudación alcanzó los 2.297.370,50 euros.

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Además, 78 boletos de tercera categoría obtuvieron 927,11 euros; otros 4.114 acertantes de cuatro números recibieron 26,37 euros, y 77.667 apuestas de quinta categoría fueron premiadas con cuatro euros.