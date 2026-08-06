El tren entre Monfragüe y Plasencia volverá a circular el 10 de agosto tras tres meses de obras

La circulación ferroviaria entre Monfragüe y Plasencia se restablecerá el próximo 10 de agosto, después de permanecer interrumpida desde el 5 de mayo por las obras que Adif ha ejecutado en este tramo de la provincia de Cáceres. La recuperación del servicio permitirá que los trenes de Media Distancia y el Alvia vuelvan a realizar con normalidad sus paradas en la estación de Plasencia.

Fin al transporte alternativo por carretera

Adif ha autorizado la reanudación de la circulación ferroviaria una vez concluidos los trabajos desarrollados en la infraestructura. Esta decisión supondrá el final del plan alternativo de transporte por carretera que Renfe ha mantenido durante varias semanas para garantizar la movilidad de los viajeros.

El dispositivo de autobuses ha atendido a los pasajeros con origen o destino en la estación placentina mientras el tráfico ferroviario permanecía suspendido. Renfe ha organizado estos desplazamientos alternativos para reducir el impacto de las obras sobre los usuarios del tren en el norte de Extremadura.

Los trenes de Media Distancia y el Alvia recuperan sus horarios

A partir del 10 de agosto, los servicios de Media Distancia y el tren Alvia que efectúan diariamente parada en Plasencia retomarán su funcionamiento habitual. Los viajeros ya pueden adquirir los billetes para estos trayectos a través de los canales habituales de venta, según ha señalado Renfe en una nota de prensa.

La reapertura del tramo permitirá recuperar la conexión ferroviaria directa entre Plasencia y Monfragüe, un punto estratégico de la red extremeña desde el que se articulan diferentes servicios regionales y de larga distancia. El restablecimiento de la circulación pondrá fin a más de tres meses de interrupción ferroviaria en uno de los principales corredores de la provincia de Cáceres.

Adif licita nuevos equipos para la alta velocidad

Por otro lado, Adif Alta Velocidad ha licitado por 1.542.335 euros el suministro y transporte de los aparatos de dilatación necesarios para el montaje de vía del tramo Talayuela-Plasencia. El contrato forma parte de los trabajos de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura-frontera portuguesa y contará con un plazo de ejecución de 30 meses.

El anuncio de licitación que el Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves ha establecido el 21 de septiembre como fecha límite para la presentación de ofertas. La actuación contempla la fabricación, el premontaje, la verificación en taller y el posterior transporte de los equipos hasta la infraestructura ferroviaria.

Catorce aparatos de dilatación para el tramo Talayuela-Plasencia

El suministro incluirá dos aparatos de dilatación con una carrera de 1.000 milímetros y otros doce de 500 milímetros, todos ellos con sus correspondientes transiciones. El contrato también incorporará catorce muretes guardabalasto transversales, sus elementos auxiliares y la recepción parcial de los equipos una vez instalados en la vía.

La empresa adjudicataria deberá garantizar el correcto funcionamiento de los aparatos durante las operaciones de traslado, colocación, nivelación, alineación y ajuste final. Los equipos tendrán que permanecer plenamente operativos durante todo el proceso hasta su puesta definitiva en servicio.

Estos aparatos permiten conservar el ancho de la vía frente a las variaciones de temperatura y compensar los movimientos que experimentan los carriles. Su función resulta esencial para evitar que la dilatación de los materiales comprometa la estabilidad y la seguridad de la infraestructura ferroviaria.

El segundo tramo extremeño de alta velocidad

El trayecto Talayuela-Plasencia será el segundo tramo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura que entrará en servicio. Su puesta en funcionamiento dará continuidad al corredor Plasencia-Cáceres-Badajoz, operativo desde 2022 y electrificado desde 2023.

La ejecución de este tramo representa un nuevo avance en la conexión ferroviaria de Extremadura con Madrid y con la frontera portuguesa. Las actuaciones previstas permitirán extender la infraestructura de altas prestaciones hacia el norte de la región y acercar la futura conexión extremeña con la red nacional de alta velocidad.