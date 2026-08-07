Abel Bautista: "La nueva fábrica de pellets de biomasa de Sierra de Gata ayudará a prevenir incendios forestales"

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha visitado este viernes la planta de fabricación y distribución de pellets que Biomasa Sierra de Gata SL está terminando de construir en Villasbuenas de Gata.

"La fábrica, que arrancará en fase de pruebas el próximo día 18 y a partir de octubre prevé estar a pleno rendimiento, es una herramienta de prevención de incendios forestales", explicó Bautista tras detallar que la nueva industria obtendrá su materia prima de los pinos resineros de la Sierra de Gata y también de los montes de Las Hurdes.

"Este proyecto le devuelve al monte su dimensión económica, y un monte que genera dinero es un monte con muchas menos posibilidades de sufrir un incendio forestal", apuntó el vicepresidente durante su visita a la planta, que cuenta con el apoyo económico de la Junta de Extremadura, a través de la empresa pública Avante.

Para frenar la despoblación rural

"Además de una herramienta de gestión forestal y prevención de incendios forestales, esta fábrica es también un modo de frenar la despoblación rural, porque generará un centenar de empleos entre directos e indirectos, y esto sin duda ayuda a fijar y retener población", desgranó Bautista. "Iniciativas como esta y el trabajo de nuestros empresarios, trabajadores y autónomos están detrás de las buenas cifras de empleo de Extremadura», valoró.

La planta sacará de los montes de Sierra de Gata y Las Hurdes 80.000 toneladas anuales de biomasa, procedentes de podas y entresacas, entre otras actuaciones, para producir unas 40.000 toneladas de producto final al año.

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El pellet fabricado en Villasbuenas de Gata se venderá en los mercados doméstico e industrial. La compañía ya tiene comprometida una parte importante de su producción mediante acuerdos firmados con clientes.