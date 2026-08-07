El tiempo
Nueva alerta amarilla por calor en casi toda Extremadura
El aviso permanecerá activo en las 13.00 y las 21.00 horas de este viernes
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Toda Extremadura excepto el sur de Badajoz y la Meseta cacereña estará en aviso amarillo este viernes, 7 de agosto, por altas temperaturas, que podrán alcanzar los 38 grados en algunas zonas.
El aviso se iniciará a las 13.00 horas y permanecerá activo hasta las 21.00 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el conjunto del país, las lluvias, las tormentas, el viento y, sobre todo, el calor pondrán este viernes en aviso a 13 comunidades autónomas en un día en el que Córdoba y Jaén alcanzarán al nivel naranja por altas temperaturas, según la predicción de la Aemet.
- Cinco días de luto oficial en Villanueva de la Sierra por la muerte de la joven Ainara, trabajadora de la residencia de mayores
- Evacúan a 800 personas de Casas de Millán y Grimaldo por el incendio forestal: 'Las llamas ya están aquí
- Muere un hombre de 46 años y dos jóvenes resultan heridos en una salida de vía cerca de Hervás
- La Junta de Extremadura inicia la retirada de la cita previa en sus servicios
- El incendio de Tornavacas se encuentra 'en vías de estabilización' y los medios continúan trabajando en la zona
- El Euromillones deja un premio en Cáceres
- Toño Pérez: 'Quiero desmontar el mito de que en Extremadura el calor es insoportable
- Consternación en Eljas por la muerte de Roberto, panadero del pueblo, en un accidente de moto cerca de Villamiel