Nueva alerta amarilla por calor en casi toda Extremadura

Toda Extremadura excepto el sur de Badajoz y la Meseta cacereña estará en aviso amarillo este viernes, 7 de agosto, por altas temperaturas, que podrán alcanzar los 38 grados en algunas zonas.

El aviso se iniciará a las 13.00 horas y permanecerá activo hasta las 21.00 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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En el conjunto del país, las lluvias, las tormentas, el viento y, sobre todo, el calor pondrán este viernes en aviso a 13 comunidades autónomas en un día en el que Córdoba y Jaén alcanzarán al nivel naranja por altas temperaturas, según la predicción de la Aemet.