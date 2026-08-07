El alquiler sube un 8,3% en Extremadura en julio y Almendralejo lidera las alzas con un 24,6%

El alquiler sigue al alza en Extremadura. El precio de la vivienda arrendada aumentó un 8,3% interanual en julio y un 1,4% respecto al mes anterior, hasta situarse en una media de 7,87 euros/m² al mes, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. La subida consolida la tendencia de subida del mercado extremeño, aunque la comunidad continúa entre los territorios con los precios más bajos de España.

Evolución del precio del alquiler en las mayores poblaciones (Columnas múltiples)

Extremadura, entre las mayores subidas de España

Extremadura ocupa la cuarta posición entre las comunidades autónomas donde más se ha encarecido el alquiler respecto a julio de 2025. Por delante aparecen Aragón, con una subida del 13,3%; Castilla-La Mancha, con un 11,7%; y Navarra, con un 8,6%. Tras Extremadura se sitúan Asturias, con un 7,5%; Canarias, con un 7,2%; y la Comunitat Valenciana, con un 6,2%.

El contraste territorial resulta considerable si se compara la evolución extremeña con la de otras zonas del país. Cataluña registró una caída interanual del 16,3%, mientras que Madrid redujo sus precios un 10,6% y el País Vasco anotó un descenso del 0,1%. En el conjunto de España, el alquiler bajó un 1,6% respecto al mismo mes del año anterior y un 4,4% en comparación con junio.

Badajoz encarece más el alquiler que Cáceres

Badajoz lidera el incremento provincial en Extremadura, con un aumento del precio del alquiler del 11,4% en el último año. La provincia de Cáceres también se mantiene en terreno positivo, aunque con una subida más moderada, del 5,5%.

Los precios provinciales se acercan entre sí pese a esa diferencia en su evolución. En julio, alquilar una vivienda en la provincia de Badajoz costaba una media de 7,90 euros/m² al mes, mientras que en Cáceres el precio se situaba en 7,85 euros/m². Respecto al mes anterior, las rentas aumentaron un 1,9% en Badajoz y un 1,2% en Cáceres.

Almendralejo se dispara un 24,6% en un año

Almendralejo registra la mayor subida entre los municipios extremeños analizados por Fotocasa. El alquiler se encareció un 24,6% respecto a julio del pasado año, muy por encima del incremento registrado en Badajoz capital, donde los precios avanzaron un 11,5%. Le siguen Mérida, con un 9,2%; Plasencia, con un 4,8%; y Cáceres capital, con un 2,9%.

Zafra rompe la tendencia general de las localidades con datos interanuales disponibles. Allí, el precio del alquiler cayó un 13,7% respecto a hace un año y un 11% en comparación con junio. En Almendralejo, pese al fuerte incremento interanual, las rentas descendieron un 2,1% durante el último mes.

Badajoz capital tiene el alquiler más caro

Badajoz capital encabeza los precios entre las localidades extremeñas recogidas en el informe, con una media de 8,74 euros/m² al mes. Le siguen Cáceres capital, con 8,29 euros/m²; Navalmoral de la Mata, con 7,74 euros/m²; Mérida, con 7,61 euros/m²; Almendralejo, con 7,34 euros/m²; Plasencia, con 6,94 euros/m²; y Zafra, con 6,09 euros/m².

Extremadura mantiene los precios más bajos

Extremadura, la región más barata, presenta el menor precio medio del alquiler entre todas las comunidades autónomas analizadas, con 7,87 euros/m² al mes. La cifra se encuentra un 44,3% por debajo de la media nacional, situada en 14,14 euros/m². En el extremo contrario están Madrid, con 19,27 euros/m²; Baleares, con 19,07; Cataluña, con 17,08; País Vasco, con 16,98; y Canarias, con 16,09 euros/m².

La brecha con España persiste pese al fuerte encarecimiento experimentado durante el último año. Extremadura continúa así con unas rentas medias considerablemente inferiores a las de los principales mercados inmobiliarios del país, aunque el avance del 8,3% interanual y las fuertes subidas registradas en puntos como Almendralejo o Badajoz muestran una presión creciente sobre el mercado regional del alquiler.