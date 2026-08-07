Extremadura eleva al 45% las ayudas a los seguros agrarios y la cereza podrá alcanzar el 75%

La Junta de Extremadura ha elevado del 40% al 45% la ayuda autonómica destinada a los seguros agrarios contratados durante 2026, calculada sobre la subvención concedida por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA). El incremento beneficiará a todas las líneas de aseguramiento y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero, con el objetivo de proteger la rentabilidad de las explotaciones frente a los daños meteorológicos, las enfermedades y otras adversidades.

La ayuda autonómica aumenta cinco puntos

La medida está recogida en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2026, publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y actualmente en vigor. La aportación de la Junta pasa así del 40% al 45% de la subvención estatal concedida por ENESA para todas las modalidades de seguros agrarios.

La mejora se aplicará tanto a las nuevas pólizas como a las formalizadas desde comienzos de año. Los nuevos porcentajes de subvención se descontarán directamente del importe de la prima en el momento de contratar el seguro, por lo que agricultores y ganaderos no tendrán que solicitar posteriormente la ayuda autonómica.

La cereza podrá alcanzar el máximo legal de subvención

El sector extremeño de la cereza recibirá un respaldo adicional con este incremento. La suma de las aportaciones estatal y autonómica permitirá subvencionar hasta el 75% de la prima comercial base neta, el porcentaje máximo permitido por la legislación vigente.

Esta mejora adquiere especial relevancia para las explotaciones cereceras de Extremadura, expuestas a episodios de lluvia, granizo, heladas y otras incidencias meteorológicas que pueden afectar gravemente a la producción. El refuerzo del seguro agrario pretende ofrecer una mayor estabilidad económica a los productores ante campañas marcadas por la incertidumbre climática.

Agroseguro abonará las diferencias de oficio

En el caso de las pólizas firmadas entre el 1 de enero y el 4 de agosto de 2026, Agroseguro se encargará de regularizar las cantidades. La entidad abonará automáticamente la diferencia correspondiente sin que agricultores y ganaderos tengan que realizar ningún trámite adicional.

Las pólizas contratadas a partir de la entrada en vigor de la medida ya incorporarán directamente el porcentaje actualizado. Los asegurados verán aplicada la nueva bonificación desde el momento de la contratación y pagarán una prima menor, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada línea.

Más protección frente a las adversidades climáticas

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural enmarca esta decisión en el compromiso del Ejecutivo regional con el aseguramiento agrario. La Junta considera estos seguros una herramienta esencial para garantizar la renta y la viabilidad de las explotaciones extremeñas frente a fenómenos climáticos, enfermedades y otros riesgos que pueden provocar importantes pérdidas económicas.