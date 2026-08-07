Fernández Calle plantea que los menores marroquíes que ya están acogidos en Extremadura vuelvan a su país

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, de Vox, plantea que los menores marroquíes que ya están acogidos en la comunidad autónoma puedan regresar a su país y reunirse con sus familias. El dirigente ha abierto este viernes la puerta a estudiar esta posibilidad con las autoridades de Marruecos después de que el país norteafricano mostrase su disposición a hacerse cargo de menores de su nacionalidad que se encuentran en Ceuta.

Fernández Calle señala que el Ejecutivo extremeño quiere analizar si esa vía puede extenderse también a los menores marroquíes que actualmente están bajo el sistema de protección de Extremadura. "Si Marruecos está dispuesto a recuperar a sus menores de Ceuta, debemos estudiar también si es posible que los menores que actualmente están en Extremadura puedan regresar con sus familias", ha afirmado el consejero durante sendas intervenciones este viernes en los programas Espejo Público y La Mirada Crítica, en las que ha vuelto a defender la posición del Gobierno autonómico frente al traslado de nuevos menores extranjeros no acompañados a Extremadura.

Fernández Calle ha sido entrevistado en Espejo Público. / Vox

Colpaso

Fernández sostiene que el sistema extremeño de protección de menores se encuentra "prácticamente colapsado" y ha recordado que la Junta presentó cinco procedimientos contencioso-administrativos con los que trata de frenar nuevos traslados a la región.

El dirigente de Vox asegura que el Ejecutivo autonómico recurrirá a las vías políticas y jurídicas que tenga a su alcance para oponerse a nuevas llegadas. Esta posición, añade, forma parte del pacto de gobierno alcanzado entre el Partido Popular y Vox.

El vicepresidente también reclama que se compruebe la edad de las personas trasladadas cuando existan dudas sobre su condición de menores. A su juicio, debe garantizarse su correcta identificación antes de que sean incorporadas a los sistemas autonómicos de protección.

Fernández insiste además en que la prioridad debe ser que los menores permanezcan con sus familias siempre que las circunstancias y la legislación lo permitan. "Los menores tienen que estar con sus familias", ha afirmado, al tiempo que ha pedido una mayor colaboración con los países de origen para favorecer la reunificación familiar.

Migrantes entran en Ceuta a pie por el espigón. / EFE

En este sentido, subraya que la Junta pretende explorar con Marruecos la posibilidad de retorno de los menores marroquíes que ya están acogidos en Extremadura, y no únicamente oponerse a los nuevos traslados acordados desde el Gobierno central.

El vicepresidente ha criticado asimismo la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha defendido que las comunidades autónomas no deben asumir por sí solas las consecuencias de las decisiones adoptadas en esta materia por el Estado.

Pese al enfrentamiento político y judicial por los traslados, Fernández ha asegurado que la Junta mantendrá la interlocución institucional con el Gobierno central y que actuará dentro de la legislación vigente.