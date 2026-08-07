Extremadura pide al ministro de Hacienda información completa y desagregada por comunidad autónoma del nuevo sistema de financiación

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha pedido, mediante una carta enviada al Ministerio de Hacienda, información completa y desgranada por comunidad autónoma en relación al nuevo sistema de financiación que propone el Gobierno central.

Manzano ha solicitado al ministro Arcadi España que, "con carácter previo a cualquier avance en la tramitación o la aprobación del Acuerdo", se remita a todas las comunidades autónomas la información "completa, homogénea, comparable y desagregada por comunidad autónoma incluyendo los datos de base, series estadísticas, fórmulas, ponderaciones, metodologías simulaciones, conclusiones técnicas e impactos financieros de cada variable, fondo y mecanismo previsto en la propuesta".

Todo ello con "un plazo suficiente para su análisis técnico", teniendo en cuenta que la nueva convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera se ha fijado para el 4 de septiembre.

La consejera ha recordado en la carta que ya ha escrito anteriormente al Ministerio solicitando "toda la información, económica y metodológica" de la propuesta del modelo de financiación del Gobierno central, ya que este tema "tiene una trascendencia institucional, presupuestaria y territorial indudable" pues "condiciona la capacidad de las comunidades autónomas para financiar los servicios públicos fundamentales y ejercer adecuadamente sus competencias".

"La información remitida hasta el momento no permite reproducir los cálculos del nuevo modelo ni verificar sus efectos reales sobre cada comunidad autónoma. No se dispone de información completa, homogénea, comparable y desagregada por comunidad autónoma sobre la población ajustada, la capacidad tributaria normativa, los mecanismos de nivelación horizontal y vertical, los fondos específicos, el Fondo de Statu Quo, el Mecanismo Complementario de Financiación, el Fondo IVA-PYMES, el Mecanismo para afrontar el Cambio Climático y los nuevos instrumentos de convergencia territorial", ha explicado.

En este sentido, Elena Manzano ha insistido en que es necesario conocer el impacto individualizado de cada variable, fondo y mecanismo sobre la financiación final de cada comunidad autónoma, "tanto en términos absolutos como por habitante y por habitante ajustado", así como la comparación entre los resultados del sistema vigente y los del nuevo.

"La ausencia de esta información impide efectuar un análisis serio, contrastado y fundado del nuevo modelo y afecta directamente a los principios de transparencia, objetividad, igualdad de trato y lealtad institucional que deben presidir cualquier reforma del sistema de financiación autonómica", ha defendido.

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Además, la consejera también ha solicitado que se remitan las conclusiones del Comité Técnico Permanente de Evaluación, así como las propuestas formuladas por las comunidades autónomas y la valoración técnica del Ministerio sobre cada una de ellas.