Más de 500 casos de violencia de género están en riesgo medio o alto en Extremadura

Los dos últimos asesinatos machistas, cometidos este miércoles en Asturias y Murcia, han vuelto a poner el foco sobre los mecanismos de protección de las víctimas. En ambos casos existían denuncias previas contra los agresores y estaban vigentes órdenes de alejamiento. Los crímenes han elevado a 35 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de 2026.

En este contexto, el Ministerio del Interior mantenía activos al cierre de julio un total de 2.967 casos de violencia de género en Extremadura dentro del sistema VioGén. De ellos, 481 estaban clasificados en riesgo medio y otros 39 en riesgo alto, mientras que ninguno figuraba en el nivel extremo. La estadística, actualizada a 31 de julio, recoge además 102 casos en la comunidad en los que hay menores en situación de riesgo. En concreto, 92 estaban considerados de nivel medio y diez de riesgo alto.

Los últimos crímenes se produjeron apenas cinco días después de la fecha de cierre de estos datos. Una agente de la Guardia Civil de 50 años fue asesinada en el cuartel de Llanes, en Asturias, presuntamente por su expareja, también miembro del instituto armado. Horas después, otra mujer de 44 años murió a manos de su expareja en la trastienda de un establecimiento de un centro comercial de Murcia.

Los agresores tenían antecedentes por violencia de género y órdenes de alejamiento en vigor. El autor del crimen de Llanes falleció tras ser alcanzado por los disparos de otros agentes, mientras que el sospechoso del asesinato de Murcia fue detenido de madrugada cuando trataba de huir. España suma 35 mujeres asesinadas por violencia de género durante 2026 y 1.376 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales en 2003. La violencia machista ha dejado además 26 menores huérfanos este año.

Más de 104.000 casos activos

La radiografía de Interior refleja que en el conjunto del país había 104.666 casos activos dentro del sistema VioGén al terminar julio. Un total de 1.165 estaban clasificados como de riesgo alto y 14 se encontraban en el nivel extremo. En 53.818 expedientes había menores a cargo de la víctima. Interior consideraba que existía riesgo para los niños en 1.664 casos: 149 figuraban en nivel alto y tres en extremo.

Por edades, 1.335 víctimas eran menores de 18 años. El grupo más numeroso correspondía a mujeres de entre 31 y 45 años, con 48.357 casos, seguido por el tramo de 46 a 64 años, con 26.685, y por el de 18 a 30, con 25.756. Otras 2.533 víctimas tenían 65 años o más.

La estadística contabiliza también 13.464 casos de «especial relevancia». Interior incluye en esta categoría aquellos expedientes en los que la concurrencia de varios indicadores eleva de forma significativa la posibilidad de que el agresor ejerza violencia muy grave o letal.

Extremadura era la décima comunidad autónoma con más casos activos. Andalucía encabezaba la clasificación, con 27.885, seguida de la Comunidad Valenciana, con 17.111, y Madrid, con 12.591. Por delante de la región también aparecían Canarias, Galicia, Castilla-La Mancha, Murcia, Castilla y León y Baleares.