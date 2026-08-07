Ya se pueden pedir las ayudas de hasta 20.000 euros para el relevo en empresas extremeñas

Las empresas familiares extremeñas podrán solicitar desde este viernes, 7 de agosto, las ayudas de la Junta destinadas a preparar el relevo generacional. La convocatoria cuenta con un presupuesto de 500.000 euros y establece subvenciones de hasta 20.000 euros por beneficiario. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó ayer el decreto de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital que regula estas ayudas y abre el plazo de presentación de solicitudes, que finalizará el próximo 6 de octubre.

La convocatoria busca facilitar la continuidad de negocios familiares con una trayectoria consolidada, mantener el empleo y evitar que la falta de planificación sucesoria ponga en riesgo su actividad. Para ello, financiará la elaboración de un primer protocolo familiar o la revisión y actualización de uno ya existente.

Este documento regula las relaciones entre la familia, la propiedad y la empresa. Entre otros aspectos, establece los mecanismos para adoptar decisiones, organiza los órganos de gobierno y fija las pautas que deberán seguirse durante el proceso de incorporación de una nueva generación.

Junto al protocolo, las empresas deberán desarrollar un programa individualizado de asesoramiento durante al menos doce meses. El acompañamiento tendrá que ser prestado por una consultora externa especializada y servirá para diseñar, planificar e implantar el relevo empresarial.

Cuantía de las ayudas

La ayuda cubrirá el 80% de los gastos subvencionables. Las empresas que elaboren por primera vez su protocolo familiar podrán recibir hasta 10.000 euros para contratar servicios jurídicos, técnicos o profesionales, incluidos los costes notariales y registrales.

Cuando se trate de revisar o adaptar un protocolo ya existente, la cuantía destinada a estos trabajos no podrá superar los 5.000 euros. En ambos casos podrán añadirse otros 10.000 euros para contratar el programa de consultoría y acompañamiento.

De este modo, la subvención máxima será de 20.000 euros para la elaboración de un nuevo protocolo y de 15.000 euros para la actualización de uno anterior. No podrán acogerse las empresas cuyo documento ya hubiera sido financiado previamente por la Junta.

Requisitos

Las ayudas están dirigidas a sociedades anónimas y limitadas que cuenten con un centro productivo en Extremadura y acrediten una antigüedad mínima de 15 años. También deberán haber mantenido durante los doce meses anteriores a la solicitud una plantilla de al menos siete trabajadores por cuenta ajena en la región. Además, será necesario que uno de los socios o administradores tenga más de 50 años.

La convocatoria exige asimismo que al menos una de las personas socias o administradoras haya completado un programa formativo de un mínimo de 40 horas sobre gobernanza de la empresa familiar, planificación del relevo y cuestiones patrimoniales, fiscales o mercantiles relacionadas con la sucesión.

Quedan excluidas, entre otras, las empresas dedicadas a la producción primaria agrícola, ganadera, pesquera o acuícola, las actividades financieras y los negocios vinculados a los juegos de azar y las apuestas. Las solicitudes deberán presentarse electrónicamente a través del Punto de Acceso General de la Junta. Las subvenciones se concederán de forma directa, siguiendo el orden de entrada de los expedientes que cumplan los requisitos, hasta que se agote el crédito disponible.

Las empresas beneficiarias dispondrán de un plazo máximo de 24 meses para ejecutar las actuaciones desde el día siguiente a la notificación de la resolución. Las empresas familiares representan el 90,6% del tejido empresarial extremeño, concentran el 73,8% del empleo y aportan cerca del 77% del valor añadido bruto empresarial de la comunidad