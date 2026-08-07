El negocio del eclipse: las ventas de gafas, sillas plegables, gorras y baterías portátiles aumentan un 600%

La fiebre del eclipse ya se ha extendido por todo el mundo y, finalmente, también ha llegado a Extremadura. Aunque la región no se encuentra dentro de la franja de totalidad, donde el Sol quedará completamente oculto por la Luna, miles de extremeños ya preparan la cita astronómica del próximo 12 de agosto.

Gafas homologadas, filtros para cámaras, telescopios, gorras, baterías portátiles e incluso sillas plegables se han convertido en algunos de los artículos más buscados de este verano, dando lugar a un fenómeno paralelo que crece al mismo ritmo que la expectación: la economía del eclipse.

Aunque Extremadura no formará parte de la estrecha franja donde el eclipse será total, el fenómeno alcanzará una magnitud poco habitual. Dependiendo del municipio, la Luna llegará a ocultar entre el 90 y el 96 por ciento del disco solar, una cifra suficiente para que miles de personas preparen con antelación una tarde que promete convertirse en una de las imágenes del año.

El cielo también cambia el carrito de la compra

Los preparativos ya han comenzado mucho antes del día señalado. Las búsquedas relacionadas con la observación del eclipse se han disparado y han transformado un acontecimiento astronómico en un inesperado impulso para numerosos comercios.

Los datos del comparador europeo Idealo reflejan esta tendencia. Durante el último mes, el interés por productos vinculados al eclipse ha aumentado un 619 %, dejando claro que la mayoría de quienes piensan observar el fenómeno no quieren improvisar.

La fotografía ocupa un lugar protagonista. Los filtros solares específicos para cámaras lideran el crecimiento de las búsquedas, mientras que telescopios y otros accesorios de observación también experimentan un notable incremento. Cada vez son más quienes quieren regresar a casa con una imagen propia del eclipse y no solo con el recuerdo.

Las gafas se convierten en el producto estrella

Si existe un artículo imprescindible, ese es el de las gafas homologadas para observar el Sol sin riesgo. En la región pueden adquirirse por precios que oscilan entre 1,50 y 3 euros, dependiendo del establecimiento. Grandes superficies como Carrefour, Alcampo, Aldi o Eroski ya disponen de modelos certificados, mientras que distintas ópticas también se han sumado a esta demanda.

Algunas han aprovechado la novedad para impulsar sus ventas. Para ello, han promovido una oferta en la que, con la compra de unas gafas en el establecimiento, el cliente se lleva unas gafas homologadas de regalo.

Una de ellas ha querido dar además un carácter solidario a este éxito astronómico. La Óptica Bujaco, en Cáceres, ofrece gafas certificadas destinando el importe íntegro de cada unidad vendida al Banco de Alimentos de Cáceres. El objetivo de esta iniciativa, sgún explican desde la propia empresa, es que el 12 de agosto deje "una huella importante" más allá del propio acontecimiento.

A ello se suma la distribución gratuita impulsada por el Grupo Social ONCE y el Ministerio de Ciencia, que están repartiendo millones de gafas homologadas hasta agotar existencias.

Preparar un eclipse es mucho más que mirar al cielo

La lista de compras no termina en las gafas. Como el fenómeno coincidirá con las últimas horas de la tarde, muchas personas ya están organizando pequeñas escapadas para contemplarlo desde miradores, embalses o zonas elevadas con buena visibilidad del horizonte.

Eso ha provocado un incremento en la adquisición de cremas solares, sombreros, ropa ligera y botellas térmicas, artículos pensados para soportar el calor durante la espera.

También ganan protagonismo las sillas plegables y las esterillas, que permiten permanecer varias horas en el mismo lugar hasta que llegue el momento culminante.

Además, hay otro producto cuya demanda también crece: las baterías externas y las linternas. El eclipse comenzará en Extremadura poco después de las 19:35 horas, alcanzará su máximo hacia las 20:34 y finalizará prácticamente con la puesta de sol, por lo que muchos regresarán ya con la noche cayendo.

Un fenómeno que va más allá de la astronomía

Los especialistas recuerdan que observar el eclipse exige hacerlo siempre con protección homologada. Mirar directamente al Sol sin el material adecuado o utilizar cámaras y telescopios sin filtros específicos puede provocar lesiones oculares irreversibles.

Dentro de unos días, el eclipse cambiará el aspecto del cielo durante apenas unos minutos, pero hasta entonces ha conseguido que miles de personas planifiquen viajes, preparen mochilas, revisen cámaras y recorran tiendas buscando aquello que necesitan para disfrutar de una experiencia irrepetible.