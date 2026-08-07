Garganta la Olla suspende sus fiestas tras la muerte de la joven en el accidente de Tejeda de Tiétar

El Ayuntamiento de Garganta la Olla ha suspendido los actos festivos previstos para la noche de este viernes, 7 de agosto, tras decretar luto oficial por la muerte de una joven de 22 años vinculada a la localidad, que resultó herida crítica en un accidente de tráfico ocurrido el jueves en Tejeda de Tiétar.

La joven falleció en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, donde había ingresado en estado crítico después del siniestro, registrado alrededor de las 21.00 horas en el kilómetro 11,500 de la carretera EX-203.

El accidente consistió en una colisión frontal entre dos turismos. Además de la víctima mortal, otras tres personas resultaron heridas: un hombre de 32 años sufrió lesiones graves, otro de 30 resultó herido leve y una mujer de 33 presentó heridas de carácter menos grave. Dos de los ocupantes quedaron atrapados en los vehículos tras el impacto.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, el conductor presuntamente responsable de la colisión dio positivo en la prueba de alcoholemia. El Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de Cáceres mantiene abiertas las diligencias para esclarecer las causas y circunstancias del accidente.

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Ante este trágico suceso, el Ayuntamiento de Garganta la Olla ha publicado un bando oficial en el que comunica la suspensión de la programación festiva prevista para esta noche. La corporación municipal ha trasladado públicamente sus condolencias y todo su apoyo, respeto y cariño a los familiares y amigos de la fallecida en estos difíciles momentos.