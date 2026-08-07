Un hombre sufre un ahogamiento en la piscina natural de La Granja

Un hombre de en torno a 50 años permanece ingresado en estado grave en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia después de sufrir este viernes un ahogamiento en la piscina natural de La Granja, según confirmó el Servicio Extremeño de Salud (SES).

El suceso movilizó a los servicios de emergencia después de que la Central 062 de la Guardia Civil recibiera el aviso a través del 112. Varias patrullas se desplazaron hasta la zona para colaborar en las labores de auxilio y prestar apoyo a los sanitarios.

Los profesionales sanitarios consiguieron reanimar al hombre en la propia piscina natural y, una vez estabilizado, fue trasladado al hospital placentino, donde permanece ingresado en estado grave.

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Durante el traslado, una patrulla de la Guardia Civil acompañó a la ambulancia para facilitar su desplazamiento hasta el centro hospitalario, según informó el instituto armado.