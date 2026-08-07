"No, no es Santorini, es Extremadura": la romántica escapada de una conocida influencer a la región

No hace falta viajar hasta las islas griegas para encontrar patios blancos, rincones apacibles y una agradable alberca en la que refrescarse en verano. Una imagen muy parecida se esconde en La Parra, un pequeño pueblo de Badajoz, y ha llamado la atención de la influencer Araceli Vera.

La creadora de contenido, conocida en las redes sociales por el perfil @guapayconestilo, ha elegido la Hospedería Convento de La Parra para disfrutar de una escapada junto a su pareja. Durante su estancia ha mostrado algunos de los espacios más llamativos del establecimiento, llegando a compararlo Santorini.

Uno de los patios del establecimiento con la piscina entre paredes encaladas. / Convento La Parra

Las paredes encaladas, la piedra, los tonos azules y la pequeña alberca del patio explican la referencia a este famoso destino turístico de las islas griegas. Un rincón especialmente atractivo durante los meses de calor y pensado para descansar lejos del ruido de las grandes ciudades.

La hospedería ocupa un antiguo convento rehabilitado como alojamiento turístico. La reforma ha conservado buena parte de la esencia arquitectónica del edificio, aunque incorporando todas las comodidades propias de un hotel actual.

El hotel dispone de 21 habitaciones, cada una con un aire diferente, distribuidas en un entorno marcado por los muros blancos, las bóvedas, los patios interiores y los espacios comunes destinados al descanso.

Una de las estancias del hotel. / Convento La Parra

Ese ambiente de tranquilidad es precisamente uno de los aspectos que destaca la influencer durante su visita. "Nuestro refugio para desconectar y reconectar", una frase con la que resume su romántica escapada.

La pareja también se lleva una experiencia culinaria, y es que la hospedería cuenta con un espacio gastronómico "con alma de restaurante gourmet", que prima los productos de calidad en una cocina que fusiona tradición y vanguardia.

Imagen del restaurante de la hospedería. / Convento La Parra

Sencillez

El hotelito se encuentra en pleno casco urbano. Su arquitectura y la sencillez de sus espacios lo convierten en la alternativa ideal para quienes buscan una estancia tranquila en un edificio histórico.

La publicación de @guapayconestilo ha permitido que muchos de sus seguidores conozcan este alojamiento extremeño, cuya estética recuerda en algunos rincones a los paisajes blancos del Mediterráneo.

Porque, aunque a primera vista pueda parecer una imagen tomada en Santorini, el hotel que ha encandilado a la creadora de contenido está mucho más cerca: en Extremadura.