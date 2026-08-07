Incendio forestal
Desactivado nivel 1 de peligrosidad en el incendio en Esparragosa de la Serena
En la zona trabajan tres unidades de bomberos forestales terrestres y dos unidades helitransportadas, además de dos agentes del Medio Natural y un técnico de extinción
El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad en el incendio declarado este viernes en el término municipal de Esparragosa de la Serena, que se había activado ante la posible afección a edificaciones aisladas.
El fuego continúa en fase de extinción y en la zona trabajan tres unidades de bomberos forestales terrestres y dos unidades helitransportadas, además de dos agentes del Medio Natural y un técnico de extinción.
En un primer momento, el Plan Infoex movilizó hasta el lugar una unidad terrestre y dos helitransportadas, junto con dos agentes del Medio Natural. Posteriormente, el dispositivo fue reforzado debido a la evolución del incendio y al riesgo para construcciones próximas.
Por el momento, no se ha informado de daños personales ni materiales. Los efectivos continúan trabajando para controlar las llamas y evitar que alcancen las edificaciones cercanas.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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