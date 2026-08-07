Estabilizado el incendio en Casas del Castañar que obligó a activar el nivel 1 de peligrosidad

El incendio declarado en Casas del Castañar (Cáceres) ya se encuentra estabilizado, sin frente que lo hagan avanzar, según la última actualización del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura.

El Infoex ha movilizado medios terrestres y aéreos tras declararse un incendio forestal en el término municipal de Casas del Castañar, donde ya se ha activado el nivel 1 de peligrosidad por su cercanía a edificaciones aisladas.

En las labores de extinción trabajan dos unidades de bomberos forestales terrestres y una helitransportada, además de un agente del Medio Natural y un técnico de extinción.

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El dispositivo cuenta también con un helicóptero y un avión. En total, participan 20 efectivos en las tareas para tratar de controlar las llamas.