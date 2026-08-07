Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Incendio forestal

Estabilizado el incendio en Casas del Castañar que obligó a activar el nivel 1 de peligrosidad

En total, participan 20 efectivos en las tareas para tratar de controlar las llamas

Vídeo | Así ha sido el incendio forestal de Casas del Castañar

Vídeo | Así ha sido el incendio forestal de Casas del Castañar

Guardia Civil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

E. P. E.

El incendio declarado en Casas del Castañar (Cáceres) ya se encuentra estabilizado, sin frente que lo hagan avanzar, según la última actualización del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura.

El Infoex ha movilizado medios terrestres y aéreos tras declararse un incendio forestal en el término municipal de Casas del Castañar, donde ya se ha activado el nivel 1 de peligrosidad por su cercanía a edificaciones aisladas.

En las labores de extinción trabajan dos unidades de bomberos forestales terrestres y una helitransportada, además de un agente del Medio Natural y un técnico de extinción.

Noticias relacionadas

El dispositivo cuenta también con un helicóptero y un avión. En total, participan 20 efectivos en las tareas para tratar de controlar las llamas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents