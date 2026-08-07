Jesús Sellers: "Las piscinas naturales del norte de Extremadura son lugares que tengo que pisar al menos una vez cada verano"

¿Qué significa para usted "hacer el agosto": ganar más, trabajar mejor o disfrutar más?

Para mí es aprovechar una oportunidad para ganar dinero en un momento concreto, no tiene porqué ser necesariamente en ese mes.

¿Qué cambia este mes en su día a día?

Bueno, mis vacaciones van rotando entre los meses de julio y agosto dependiendo del año. Este en concreto, las tengo partidas, así que significa descanso, desconexión de la rutina, un poco de descontrol en los horarios, hacer cosas que no puedes hacer durante el resto del año, por falta de tiempo, viajes, no estar tanto con el móvil, etcétera.

¿Cuál es su refugio favorito en Extremadura cuando aprieta el calor?

Principalmente mi casa, pero fuera de ella, me encanta la piscina natural de Casas del Monte. Todos los años voy a pegarme un bañito por lo menos, y comer algo en chiringuito 'El Portón'.

¿Es de río o de montaña, o por el contrario se va a la playa?

Ambos me encantan, aunque suelo ir a la playa en junio, porque está mucho menos masificada, los días son muy largos y los atardeceres espectaculares, pero por proximidad y porque también me encantan, las piscinas naturales de cualquiera de los valles del norte de Extremadura, o la playa de Orellana, son lugares que tengo que pisar, al menos, una vez cada verano y una vez cada mes de junio, julio o agosto.

¿Qué mito del verano le gustaría desmontar?

Que las vacaciones son para descansar. Quizás todo el periodo vacacional en conjunto sí, pero salir de vacaciones y si es a un destino de pocos días y para ver mucho, eso no es descansar....

¿Desconecta en agosto?

Sí, como ya dije anteriormente, depende de cada año, para desconectar, al menos la primera quincena. Luego ya, a partir del 16 o 17 de agosto, me entran las prisas para preparar todo lo que viene por delante del curso siguiente...

¿Qué libro está leyendo?

'Al día siguiente de la conquista' de Juan Miguel Zunzunegui.

¿Qué canción resume su mejor verano?

Nuevayol de Bad Bunny, por el Mundial de fútbol.

¿Gazpacho o salmorejo, tortilla de patatas con o sin cebolla, cerveza o vino blanco?

Gazpacho y salmorejo, con cebolla y sin ella. Eso sí, en verano prefiero la cerveza al vino blanco, que tampoco suelo beberlo en ninguna otra época del año.

¿A quién invitaría a compartir unos días de verano en Extremadura y qué plan le propondría?

Por ser paisano y por el mérito de ganar un mundial de fútbol, saliendo de un municipio pequeño, además de ser merecedor de la medalla de Extremadura; a Pedro Porro le haría una visita guiada por la Ciudad Monumental de Cáceres, con sus leyendas, monumentos y blasones. Para otra persona que no fuera extremeña, el mismo plan a Ferrán Torres.

Cuando llegue septiembre, ¿qué le gustaría poder decir que ha conseguido este agosto?

Haber cargado pilas para todo lo que viene por delante, por el trabajo, y por otras actividades en las que estoy metido, que requieren bastante dedicación, aunque son totalmente voluntarias por mi parte, y me satisfacen completamente.