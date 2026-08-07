La Junta de Extremadura respalda las palabras de Fernández Calle sobre la devolución de menores como "una posibilidad en el futuro"

La Junta de Extremadura asume como posición oficial las palabras del vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, en las que ha planteado devolver a su país de origen a los menores marroquíes que están acogidos en la comunidad.

"Si Marruecos está dispuesto a recuperar a sus menores de Ceuta, debemos estudiar también si es posible que los menores que actualmente están en Extremadura puedan regresar con sus familias", ha afirmado Fernández Calle durante sendas intervenciones este viernes en los programas Espejo Público y La Mirada Crítica, en las que ha vuelto a defender la posición del Gobierno autonómico frente al traslado de nuevos menores extranjeros no acompañados a Extremadura.

Posibilidad a futuro

"Lo manifestado por el vicepresidente es la posición oficial de la Junta de Extremadura", han confirmado fuentes del Ejecutivo regional. No obstante, la vicepresidencia de Vox ha precisado que actualmente no está realizando ninguna gestión con las autoridades marroquíes para impulsar esa posibilidad. "Únicamente ha expresado la voluntad de explorar esta posibilidad en el futuro", ha puntualizado la Junta.

El Gobierno extremeño ha indicado además que la mayoría de los menores extranjeros acogidos en la región son marroquíes, aunque no ha facilitado una cifra exacta porque "se trata de un dato variable que cambia prácticamente a diario".

El Periódico

Competencia del Estado

Ante este planteamiento, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha recordado que las relaciones con otros países son competencia exclusiva del Estado. A preguntas de los periodistas de Plasencia, Quintana ha señalado en declaraciones recogidas por Efe que desconocía si las declaraciones del líder regional de Vox "cuentan con el respaldo de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola". La respuesta posterior del Ejecutivo regional ha confirmado que el planteamiento forma parte de la posición oficial de la Junta.

"Las cuestiones internacionales no son competencias de la comunidad autónoma, son competencias del Estado", ha afirmado el delegado del Gobierno. Quintana ha añadido que la ministra competente y el Ejecutivo central "están presentes en Ceuta" para abordar la situación de los menores migrantes. Asimismo, ha insistido en que se trata de "un problema humanitario" y ha indicado que será el Gobierno de España "quien adopte las decisiones que considere oportunas".

José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, atiende a la prensa, este martes. / Jesus G. Hinchado

La propuesta de Fernández Calle

Fernández Calle ha abierto este viernes la puerta a estudiar con Marruecos el regreso de los menores marroquíes que se encuentran bajo el sistema de protección de Extremadura, después de que el país norteafricano mostrara su disposición a hacerse cargo de menores de su nacionalidad presentes en Ceuta.

"Si Marruecos está dispuesto a recuperar a sus menores de Ceuta, debemos estudiar también si es posible que los menores que actualmente están en Extremadura puedan regresar con sus familias", ha afirmado durante sus intervenciones en los programas Espejo Público y La Mirada Crítica.

El vicepresidente ha defendido que "los menores tienen que estar con sus familias" y ha reclamado una mayor colaboración con los países de origen para favorecer la reunificación familiar siempre que las circunstancias y la legislación lo permitan.

Fernández Calle también ha reiterado la oposición de la Junta a la llegada de nuevos menores extranjeros no acompañados a Extremadura. Según ha sostenido, el sistema autonómico de protección se encuentra "prácticamente colapsado". El Ejecutivo regional ha presentado cinco procedimientos contencioso-administrativos para tratar de frenar los traslados y ha anunciado que recurrirá a las vías políticas y jurídicas disponibles.