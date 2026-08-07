La Junta prepara nuevas aulas y comedores escolares en 18 centros extremeños

La apertura de nuevas unidades educativas y de seis comedores escolares para atender las necesidades de escolarización del próximo curso obligará a dotar de mobiliario, material didáctico y equipamiento de cocina a 18 centros extremeños. Para ello, la Junta de Extremadura ha sacado a licitación público un contrato con un presupuesto base de 118.770,51 euros, con los impuestos incluidos.

Según lo recogido en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el suministro deberá completarse en un plazo de 25 días hábiles desde el día siguiente a la firma del contrato. El objetivo es que las nuevas aulas y comedores estén equipados para el inicio del curso 2026/27.

No se trata, por tanto, de una reposición general del material de los colegios, sino de una dotación destinada a espacios de nueva creación dentro de centros ya existentes. El pliego divide la compra en tres lotes: mobiliario general, material didáctico y equipamiento de cocina y oficio.

Mobiliario para las aulas

El primero llegará a 18 centros educativos, además del almacén de la Consejería de Educación en Mérida. La relación incluye colegios de Alcuéscar, Burguillos del Cerro, Castuera, Guadajira, Higuera de Llerena, Jarandilla de la Vera, La Garrovilla, Marchagaz, Medellín, Pinofranqueado, Portaje, Talayuela, Torrejoncillo, Valdecaballeros y Valverde de Mérida. También figuran el Centro de Educación Especial Casa de la Madre y la Escuela Infantil Los Gurumelos, ambos en Mérida, y el instituto Maestro Juan Calero de Monesterio.

La Junta prevé adquirir 215 pupitres individuales, acompañados por el mismo número de sillas y adaptados a distintas edades. También se incluyen 44 mesas de lectura con 264 asientos, 32 mesas y 96 sillas para el segundo ciclo de Infantil, así como 19 mesas y sillones para profesores.

La dotación se completa con armarios, estanterías, bancos, perchas, encerados, tableros de corcho, espejos y botiquines. Para las unidades de primer ciclo de Infantil se comprarán, entre otros elementos, dos colchones cambiadores y seis cunas de evacuación con ruedas, preparadas para trasladar hasta cuatro bebés en una emergencia.

El material didáctico se repartirá entre cinco centros: el Doctor Huertas de Alcuéscar, el Hernán Cortés de Medellín, Los Gurumelos de Mérida, el Virgen del Casar de Portaje y el Gonzalo Encabo de Talayuela.

Este lote incluye juegos manipulativos y de construcción, recursos de lenguaje, material de psicomotricidad y educación musical, equipos de sonido, tapices y elementos para actividades en el exterior. También contempla dos corralitos, seis tronas, un tatami y una escalera de psicomotricidad.

Nuevos comedores

El tercer lote permitirá poner en funcionamiento seis comedores escolares en los colegios San José de Guadajira, Nuestra Señora del Valle de Higuera de Llerena, Nuestra Señora de la Caridad de La Garrovilla, Batalla de Pavía de Torrejoncillo, Manuel Ordóñez Maestro de Valdecaballeros y La Anunciación de Valverde de Mérida.

En este caso, cada centro recibirá un fregadero industrial de dos senos, un lavamanos de pedal y un mueble mural. Entre los seis se distribuirán además 12 estanterías industriales y platos, vasos y cubiertos para 205 comensales, junto con 69 jarras de agua.

La adjudicataria tendrá que encargarse del montaje y la instalación de los elementos que lo necesiten. El mobiliario y el equipamiento de cocina contarán con una garantía mínima de tres años, mientras que para el material didáctico será de al menos uno. Las incidencias cubiertas deberán atenderse en menos de 48 horas laborales.