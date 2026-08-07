El Infoex hará un llamamiento urgente para cubir 18 puestos de conductores

El Plan Infoex realizará el próximo 10 de agosto un llamamiento telefónico para contratar personal laboral de la categoría de bombero forestal conductor. En total, se ofrecerán 18 puestos distribuidos por seis zonas de coordinación de Extremadura, según ha informado UGT Servicios Públicos.

Las llamadas se efectuarán entre las 9.00 y las 14.00 horas a las personas que integran la lista de espera de esta categoría, resultante de las pruebas selectivas convocadas mediante la Orden de 23 de diciembre de 2024 y la posterior Orden de 17 de diciembre de 2025, por la que se acumularon ambos procesos para constituir la bolsa de oposición.

El sindicato ha advertido de que cada aspirante recibirá una única llamada, siguiendo estrictamente el orden establecido en la lista de espera. En ese mismo momento se adjudicará un solo puesto, por lo que la persona interesada deberá comunicar el número de la plaza elegida y la localidad de destino.

UGT recomienda a quienes forman parte de la bolsa que tengan preparadas previamente sus preferencias para poder responder durante la conversación telefónica.

El nuevo 'cerebro' del Infoex ya está en marcha: así se dirigen desde Cáceres todos los incendios forestales de Extremadura / Carlos Gil

Puestos en seis zonas del Infoex

En la zona de Sierra de Gata se ofertarán tres plazas: una vacante en Cilleros, otra en Hoyos por la jubilación de su titular a los 64 años (con incorporación prevista para el 4 de septiembre) y una tercera en Villasbuenas de Gata, cuyo titular se encuentra en adscripción provisional.

En Las Hurdes se ofrecerá un puesto en Caminomorisco debido a la incapacidad temporal de su titular. La zona de Ambroz, Jerte y Tiétar contará con tres plazas en Jaraíz de la Vera y Jarandilla de la Vera. Dos de ellas están vacantes, mientras que la restante corresponde a un titular liberado sindical.

Para Cáceres Centro se han previsto dos puestos en Valencia de Alcántara: una vacante y otra plaza cuyo titular se encuentra en adscripción provisional. En La Serena, las dos contrataciones previstas corresponden a sendas vacantes en Peñalsordo.

La mayor oferta se concentra en La Siberia, con siete puestos. Se adjudicará una plaza en Bohonal-Helechosa de los Montes por jubilación, con fecha de inicio el 3 de septiembre; dos vacantes en Helechosa de los Montes; una vacante en Herrera del Duque; otra en Talarrubias por jubilación, disponible desde el 13 de septiembre, y dos en Villarta de los Montes. De estas últimas, una está vacante y la otra quedará disponible por jubilación a partir del 30 de septiembre.

Una única llamada

El aviso difundido por UGT señala que, si la persona aspirante no atiende el teléfono, lo tiene apagado o fuera de cobertura, o se activa el buzón de voz, se entenderá que renuncia a permanecer en la lista de espera. No obstante, podrá solicitar que no se produzca su exclusión si acredita alguna de las circunstancias justificadas previstas en la regulación de la bolsa.