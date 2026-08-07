Muere la joven de 22 años herida en el accidente de Tejeda de Tiétar

La joven de 22 años que resultó herida este jueves en un accidente de tráfico en Tejeda de Tiétar ha fallecido en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, según ha confirmado el Servicio Extremeño de Salud (SES).

La víctima había sido trasladada al centro hospitalario de la capital del Jerte en estado crítico después del siniestro, ocurrido alrededor de las 21.00 horas en la carretera EX-203.

Sobre el accidente, la Guardia Civil ha precisado este viernes que consistió en una colisión frontal entre dos turismos a la altura del kilómetro 11,500 de la citada vía, dentro del término municipal de Tejeda de Tiétar.

Los servicios de emergencia en el lugar del siniestro. / Spei

Además de la joven fallecida, en los dos vehículos viajaban otras tres personas. El balance facilitado por el Centro 112 de Extremadura señala que un hombre de 32 años sufrió heridas graves, otro de 30 resultó herido leve y una mujer de 33 presentó lesiones de carácter menos grave. Dos de los ocupantes quedaron atrapados en los vehículos tras el impacto.

La investigación abierta por la Guardia Civil incorpora además un dato relevante: el conductor presuntamente responsable del accidente dio positivo en la prueba de alcoholemia.

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres mantiene abiertas las diligencias para determinar las causas y circunstancias de la colisión.

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En el operativo participaron dos unidades medicalizadas de emergencias, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud Plasencia Norte. También intervinieron trabajadores de conservación de carreteras y efectivos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Cáceres.