Crisis migratoria
El PSOE extremeño exige a Guardiola que diga si comparte la postura de Fernández Calle sobre los menores migrantes
Los socialistas reaccionan a las declaraciones del vicepresidente de Vox, que plantea estudiar con Marruecos el regreso de los menores de ese país ya acogidos en Extremadura
Agencias
El PSOE de Extremadura ha exigido este viernes a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que aclare si comparte la posición de su vicepresidente, Óscar Fernández Calle, de Vox, después de que este haya planteado estudiar con Marruecos la posibilidad de que los menores marroquíes que ya están acogidos en Extremadura regresen a su país y haya reiterado su oposición a la llegada de nuevos menores migrantes no acompañados a la comunidad.
Los socialistas han reaccionado así a las intervenciones que el también consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia ha realizado durante la mañana en varios programas de televisión nacionales. El PSOE las ha calificado de "muy graves y profundamente vergonzosas" y ha acusado al dirigente de Vox de convertir la acogida de menores en un elemento de confrontación política.
Fernández Calle ha defendido que la Junta empleará las vías políticas, administrativas y judiciales a su alcance para intentar frenar nuevos traslados a Extremadura. También ha asegurado que el Ejecutivo autonómico mantendrá esa oposición dentro del marco legal y ha recordado que ya ha promovido cinco procedimientos contencioso-administrativos relacionados con el reparto de menores.
Frente a esa posición, el PSOE sostiene que las administraciones tienen la obligación de garantizar la protección de estos jóvenes. "Estamos hablando de menores, de niños y niñas que necesitan protección. No son 'inmigrantes ilegales', como pretende hacer creer Vox", señala el partido.
Críticas a la Junta
Los socialistas han cuestionado además que el vicepresidente anuncie una ofensiva contra los traslados al mismo tiempo que asegura que respetará la legislación. A su juicio, la Junta no puede hacer depender del criterio político el cumplimiento de sus responsabilidades en materia de protección de menores.
La formación ha dirigido especialmente sus críticas hacia Guardiola, a la que ha reclamado que se pronuncie sobre las declaraciones de su socio de gobierno. El PSOE considera que la entrada de Vox en el Ejecutivo autonómico ha condicionado tanto el discurso como la política de la Junta en materia migratoria.
También ha reprochado a Fernández Calle que haya participado este viernes en distintos espacios televisivos nacionales para abordar esta cuestión. Los socialistas han descrito esas apariciones como un "periplo de la vergüenza" y sostienen que el vicepresidente está utilizando su cargo para proyectar el discurso de Vox fuera de Extremadura.
"Mientras Extremadura necesita soluciones a problemas reales, su vicepresidente se marcha de plató en plató a hacer propaganda de Vox y a proyectar una imagen de nuestra tierra que no representa lo que somos", afirma el PSOE.
La formación socialista ha pedido por ello a Guardiola que explique expresamente si respalda las palabras del vicepresidente y si comparte que Extremadura deba oponerse a recibir a más menores sujetos al sistema de protección.
El PSOE ha cerrado su reacción reivindicando el carácter "solidario" de la comunidad y ha acusado al Gobierno regional de utilizar la inmigración y la acogida de menores como instrumento político. "Lo que resulta vergonzoso no es acoger a un menor, sino que un Gobierno utilice a los menores para hacer política y convierta la solidaridad en un problema", concluye.
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