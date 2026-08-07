Incendios forestales
Quintana visita Casas de Millán y aborda con los alcaldes los daños del incendio
El delegado del Gobierno se ha reunido con los regidores de Casas de Millán y Mirabel y les ha trasladado el compromiso del Ejecutivo de estudiar medidas para la recuperación de las zonas afectadas
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, visitó este viernes Casas de Millán para conocer sobre el terreno los daños provocados por el incendio forestal declarado el pasado sábado, que quemó 1.352 hectáreas y obligó a evacuar preventivamente a los vecinos de esta localidad y de Grimaldo.
Durante su estancia en la zona, Quintana mantuvo una reunión con los alcaldes de Casas de Millán y Mirabel para analizar las consecuencias del fuego en ambos términos municipales. El representante del Gobierno trasladó a los responsables locales la preocupación del Ejecutivo central por los daños ocasionados y su disposición a estudiar posibles medidas que contribuyan a la recuperación de las áreas afectadas.
El delegado destacó también el trabajo realizado por la Guardia Civil durante la emergencia, especialmente en el dispositivo desplegado para el desalojo de la población. Los agentes continúan además atendiendo a los vecinos y recogiendo las denuncias relacionadas con los desperfectos sufridos en viviendas y otras propiedades.
Controlado
El incendio de Casas de Millán quedó controlado a las 10.00 horas del martes, según comunicó el Plan de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Extremadura (Infoex). Desde ese momento no presenta frentes activos y su perímetro permanece consolidado.
En la zona continuaban las tareas de vigilancia con dos agentes del medio natural y una unidad integrada por seis bomberos forestales terrestres para evitar posibles reproducciones.
El fuego se declaró el sábado 1 de agosto y acabó afectando a 1.352 hectáreas, principalmente de matorral y pinar. Su evolución llevó a activar la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex).
Como medida preventiva fueron evacuados los vecinos de Casas de Millán y Grimaldo, que pudieron regresar a sus viviendas el domingo una vez que la evolución del incendio permitió rebajar el riesgo para la población.
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