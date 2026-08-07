Renfe reconoce que el tren Cáceres-Badajoz no cumple las expectativas y pide más implicación municipal

El tren de altas prestaciones entre Cáceres y Badajoz mantiene una utilización inferior a la esperada ocho meses después de su estreno. Renfe ha reconocido este viernes que el servicio, inaugurado en diciembre de 2025 con cuatro frecuencias diarias y viajes de menos de 50 minutos, no ha alcanzado las expectativas iniciales, pese a ofrecer un tiempo de recorrido inferior al del coche y estar incluido en el Abono Único de Transporte.

La compañía ferroviaria ha mantenido encuentros con los ayuntamientos de Cáceres y Badajoz, la Delegación del Gobierno y otras instituciones para solicitar su colaboración tanto en la difusión del servicio como en la mejora de las conexiones entre las estaciones y destinos habituales de trabajadores y estudiantes.Renfe considera que la coordinación institucional resulta "imprescindible" para incrementar el número de viajeros y garantizar la consolidación y viabilidad de la línea a medio plazo.

Una parada más próxima en Cáceres

La principal petición formulada al Ayuntamiento de Cáceres consiste en habilitar una parada de autobús urbano en las inmediaciones de la estación ferroviaria, con frecuencias coordinadas con los horarios de los trenes.

Actualmente, los viajeros que quieren desplazarse hasta el campus universitario pueden utilizar la línea 3, aunque deben tomarla junto al Palacio de Congresos. Renfe entiende que una parada más próxima a la terminal facilitaría la intermodalidad y haría más atractivo el uso del tren para los desplazamientos cotidianos.

Más difusión en Badajoz

En Badajoz, la línea 18 de autobús urbano ya dispone de una parada junto a la estación y permite llegar hasta las facultades y el Hospital Clínico Universitario. En este caso, la operadora ha pedido reforzar la difusión de esta conexión para que profesores, estudiantes, personal sanitario y otros viajeros conozcan esta alternativa.

La compañía también ha recordado que ambas ciudades disponen de vehículos eléctricos de alquiler y que Badajoz cuenta, además, con un servicio público de bicicletas. A su juicio, una mejor conexión entre estos medios de transporte contribuiría a reducir el tráfico en las horas punta, disminuir la contaminación y facilitar los desplazamientos desde las estaciones.

Un tren Alvia parado en la estación de Badajoz. / El Periódico

Cuatro trenes y 264 plazas

El servicio dispone de cuatro trenes diarios de lunes a viernes, dos en horario de mañana y otros dos por la tarde. Cada convoy ofrece 264 plazas y completa el trayecto entre las dos capitales provinciales en aproximadamente 46 minutos.

Los horarios se han coordinado con los trenes Alvia de Extremadura y están orientados a que los usuarios puedan desplazarse a primera hora para acudir a clase o al trabajo y regresar al finalizar la jornada.

El trayecto está incluido en el Abono Único del Ministerio de Transportes, que permite viajar de manera ilimitada entre Cáceres y Badajoz por 60 euros mensuales para los adultos y 30 euros para los menores de 26 años. Renfe ha puesto en marcha una campaña para divulgar esta opción e intentar aumentar la demanda del servicio.