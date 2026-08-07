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Loterías y apuestas

La Primitiva reparte este jueves tres premios de más de 388.000 euros y diez de más de 18.000

La recaudación alcanzó los 11,44 millones de euros

Una de las administraciones que ha repartido el premio.

Una de las administraciones que ha repartido el premio. / Loterías y apuestas

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E. P. E.

El sorteo de La Primitiva celebrado este jueves 6 de agosto dejó tres boletos acertantes de primera categoría, premiados con 388.225,95 euros cada uno, y otros diez de segunda categoría, que recibirán 18.886,67 euros por apuesta.

Los tres boletos con seis aciertos fueron validados en la Administración de Loterías número 1 de Premià de Dalt (Barcelona), en el despacho receptor 66.485 de Arrasate/Mondragón (Gipuzkoa) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado. La nota del sorteo no concreta dónde fueron sellados los diez boletos de segunda categoría, con cinco aciertos más el complementario.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 22, 14, 19, 9, 3 y 26, con el 13 como complementario y el 4 como reintegro. El número del Joker fue el 0559707. La recaudación alcanzó los 11,44 millones de euros.

No hubo acertantes de categoría especial, correspondiente a seis aciertos más el reintegro. De este modo, el bote se acumula para el próximo sorteo, en el que un único acertante de primera categoría que además lograse la categoría especial podría ganar 54 millones de euros.

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En el resto del reparto, hubo 346 acertantes de tercera categoría, con un premio de 1.000,74 euros; 16.105 de cuarta, con 31,27 euros; y 250.435 de quinta, premiados con ocho euros.

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