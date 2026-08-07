Solicitud del ayuntamiento
Villafranca reclama a la Junta de Extremadura un calendario para el regadío de Tierra de Barros
Tragsatec prepara para septiembre un primer documento sobre las captaciones de Alange y Villalba, que se financiarían con los 20 millones consignados por la Junta para 2026
El Ayuntamiento de Villafranca de los Barros reclamó ayer a la Junta de Extremadura información directa, financiación suficiente y un calendario concreto para el proyecto de regadío de Tierra de Barros, que todavía no cuenta con una fecha para el inicio de las obras ni con los fondos necesarios para completar todas sus fases.
El alcalde, Francisco Jiménez, y la concejala de Agricultura, Marián Vicente, mantuvieron una reunión con el director general de Regadíos e Infraestructuras Rurales, José Manuel Sánchez, para conocer la situación de una actuación largamente esperada por los agricultores de la comarca.
Durante el encuentro, los responsables autonómicos explicaron que Tragsatec trabaja en la documentación técnica de una primera intervención centrada en las captaciones de Alange y Villalba. La previsión es disponer en septiembre de un documento que detalle las actuaciones que podrían ejecutarse con los 20 millones de euros incluidos en los presupuestos autonómicos de 2026.
Sin embargo, el Consistorio señaló que todavía no se ha concretado cuándo comenzarán los trabajos, cuánto costará el conjunto del proyecto ni cómo se financiarán las fases posteriores. Una falta de definición que, a juicio del gobierno municipal, mantiene la incertidumbre entre los futuros regantes.
El Ayuntamiento también advirtió de que la prórroga de la declaración de impacto ambiental caduca en agosto de 2027, por lo que considera prioritario que las primeras actuaciones se pongan en marcha antes de esa fecha.
Reunión con los doce municipios
Entre las cuestiones tratadas figuró además la mejora de las conexiones entre los caminos rurales y las principales carreteras de la zona. Villafranca pidió igualmente que cualquier medida relacionada con pozos o captaciones sin autorización sea comunicada previamente y de manera clara a los agricultores afectados.
El municipio propuso convocar una reunión entre la Junta, la Comunidad de Regantes y los doce ayuntamientos incluidos en el proyecto una vez que esté terminada la documentación técnica. Jiménez defendió que el regadío de Tierra de Barros «no parte de cero», aunque reconoció que siguen pendientes dos aspectos esenciales: completar la financiación y fijar una fecha real para el comienzo de las obras.
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