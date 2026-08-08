57 centros concertados extremeños reciben ayudas para financiar 118 monitores

La Junta de Extremadura ha aprobado, a través del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios, una primera concesión de ayudas por 894.632 euros para financiar actividades formativas complementarias en centros privados concertados durante el curso 2026/2027. Las subvenciones se dirigen a centros de Educación Infantil, Primaria y específicos de Educación Especial. Una vez agrupadas las diferentes actividades concedidas a cada colegio, el anexo publicado en el Diario Oficial de Extremadura (día 5 de agosto) recoge 57 centros beneficiarios y un total de 118 monitores.

La partida se ha distribuido entre los ejercicios de 2026 y 2027. En la primera anualidad se han reservado 201.725,72 euros para nóminas, Seguridad Social e IRPF, mientras que para 2027 se han consignado otros 681.106,62 euros por esos mismos conceptos. A estas cantidades se suman 11.800 euros para gastos de funcionamiento, de modo que la concesión alcanza los 894.632,34 euros. La resolución precisa que se trata de un primer acto de concesión, por lo que el listado publicado corresponde a esta primera adjudicación de las ayudas.

Los fondos permitirán organizar actividades de fomento de la lectura, psicomotricidad, teatro, plástica y manualidades, inglés, portugués, ajedrez, tecnologías de la información, educación física, inteligencia emocional y estudio dirigido o refuerzo educativo. El número de monitores asignado a cada centro varía en función de las actividades concedidas. La dotación individual que aparece de forma general en el anexo asciende a 7.581,63 euros por monitor, repartidos entre las dos anualidades y los gastos de funcionamiento.

Ocho monitores en Villanueva

La mayor ayuda individual de esta primera concesión ha correspondido a Inclusives-Plena Inclusión de Villanueva de la Serena, que ha recibido 60.653,04 euros para financiar ocho monitores. Las actividades concedidas a este centro incluyen plástica y manualidades, psicomotricidad, TIC, teatro y fomento de la lectura.

También figuran centros con cinco monitores, como el CEE San Marcos de Almendralejo y APNABA en Badajoz, con ayudas de 37.908,15 euros cada uno. Otros beneficiarios han obtenido entre uno y cuatro monitores, según los programas autorizados.

Los centros, por localidades

El anexo del DOE ha detallado los centros beneficiarios y las actividades asignadas a cada uno de ellos.

-Almendralejo: Colegio Santo Ángel, CEE San Marcos-Asociación Includes y Colegio Ruta de la Plata.

-Arroyo de la Luz: Colegio Nuestra Señora de los Dolores.

-Azuaga: CEE Plena Inclusión Azuaga.

-Badajoz: Sagrada Familia, Maristas Nuestra Señora del Carmen, Santo Ángel de la Guarda, Santa Teresa de Jesús, Nuestra Señora de la Asunción, CEE Nuestra Señora de la Luz, APNABA, Virgen de Guadalupe-Fundación Loyola ACE y Ramón Izquierdo-Salesianos.

-Cabeza del Buey: Colegio Santa Teresa.

-Cáceres: María Auxiliadora, Colegio Nazaret, Paideuterion, Giner de los Ríos, Sagrado Corazón de Jesús, Licenciados Reunidos, José Luis Cotallo, Nuestra Señora de la Asunción-Josefinas, Convento de San Antonio de Padua y Colegio San José. La documentación empresarial sitúa al Colegio Nazaret, gestionado por la Sociedad Cooperativa Arco de la Estrella, en Cáceres.

-Coria: Sagrado Corazón-Fundación Spínola.

-Fuente de Cantos: Colegio San Francisco Javier.

-Guareña: Nuestra Señora de los Dolores.

-Hornachos: Colegio Cristo Crucificado.

-Llerena: Nuestra Señora de la Granada-Santo Ángel y CEE Jenara Carrasco-Plena Inclusión.

-Mérida: San Juan Bosco, Colegio San Luis, Escolapias Montal, Cooperativa Docente Santa Eulalia, Salesiano María Auxiliadora, Nuestra Señora de Guadalupe-Siervas de San José y Colegio Atenea. La Cooperativa Docente Santa Eulalia tiene su sede en Mérida.

-Miajadas: Sagrado Corazón de Jesús y María Inmaculada.

-Montemolín: Cooperativa Docente de Montemolín.

-Montijo: Santo Tomás de Aquino y CEE Ponce de León-Plena Inclusión.

-Montánchez: Colegio Santo Ángel.

-Olivenza: Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús.

-Plasencia: Colegio San José y San Calixto.

-Puebla de la Calzada: Nuestra Señora del Carmen y Salesiano María Inmaculada.

-Talarrubias: Hijas de Cristo Rey-Fundación Educativa José Gras.

-Trujillo: Sagrado Corazón de Jesús y María de la Paz Orellana.

-Valencia de Alcántara: Nuestra Señora de los Remedios.

-Valverde de Leganés: Colegio Cristo Crucificado.

-Villafranca de los Barros: CEE José Espinosa Bote.

-Villanueva de la Serena: Colegio San José e Inclusives-Plena Inclusión.

-Zafra: Colegio María Inmaculada.