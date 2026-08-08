Un arrollamiento mortal en Talavera de la Reina corta la línea ferroviaria entre Madrid y Extremadura

La circulación ferroviaria de pasajeros entre Madrid y Extremadura ha quedado interrumpida este sábado después de que una persona muriera tras ser arrollada en un paso a nivel situado en Talavera de la Reina (Toledo).

El accidente se ha producido a las 11.52 horas en un paso a nivel ubicado en una vía paralela a la calle Pepino, según informó el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. Por el momento no han trascendido datos sobre la identidad de la persona fallecida.

Como consecuencia del suceso, ha quedado detenido un tren en el que viajaban 225 pasajeros. Renfe señalaque los viajeros permanecían a bordo y disponían de condiciones de confort mientras se resolvía la incidencia.

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Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local, además de bomberos de Talavera de la Reina, un médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital.