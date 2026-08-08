La Bonoloto deja este viernes un premio de más de 1,2 millones de euros

La Bonoloto dejó este viernes, 7 de agosto, un premio de más de 1,2 millones de euros. Un único boleto logró los seis aciertos de primera categoría y recibirá exactamente 1.215.273,96 euros, según informó Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 43, 03, 25, 22, 49 y 42. El número complementario fue el 08 y el reintegro correspondió al 7. La recaudación del sorteo ascendió a 2.675.770 euros.

Además del acertante de primera categoría, hubo dos boletos de segunda categoría, con cinco números más el complementario. Cada uno de sus propietarios cobrará 81.554,45 euros. En tercera categoría se contabilizaron 81 acertantes, premiados con 1.006,85 euros cada uno.

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El sorteo repartió también 23,43 euros entre los 5.222 boletos con cuatro aciertos y cuatro euros entre los 97.138 que acertaron tres números.