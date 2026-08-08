Control sanitario
Don Benito refuerza el control y vigilancia del virus del Nilo
El consistorio ha aprobado un plan local para reducir el riesgo de transmisión de esta afección entre los vecinos del municipio
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Don Benito ha aprobado el Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial para reducir el riesgo de transmisión del virus del Nilo Occidental en el municipio y en Conquista del Guadiana. Según han indicado, se trata de un documento que da continuidad a las actuaciones preventivas desarrolladas desde la pasada primavera y establece una estrategia permanente de vigilancia, tratamientos, coordinación sanitaria e información ciudadana.
Desde abril, la Concejalía de Medio Ambiente ha evaluado 25 puntos de control en estas localidades y mantiene una coordinación constante con el Servicio Extremeño de Salud (SES).
Además, desde principios de agosto se aplican tratamientos larvicidas en las zonas consideradas de mayor riesgo, con revisiones quincenales para controlar la evolución de los focos. El protocolo determina que el SES realizará tratamientos contra los mosquitos adultos en aquellos lugares donde se detecten positivos, mientras que el Ayuntamiento asumirá la prevención y el control larvario.
El plan también fomenta la presencia de especies insectívoras, como murciélagos, golondrinas, aviones y vencejos, para favorecer el control natural de las poblaciones de mosquitos.
Las medidas se completan con campañas informativas y distintas recomendaciones.
Fuente: La Crónica de Badajoz
- Cinco días de luto oficial en Villanueva de la Sierra por la muerte de la joven Ainara, trabajadora de la residencia de mayores
- Evacúan a 800 personas de Casas de Millán y Grimaldo por el incendio forestal: 'Las llamas ya están aquí
- Muere un hombre de 46 años y dos jóvenes resultan heridos en una salida de vía cerca de Hervás
- La Junta de Extremadura inicia la retirada de la cita previa en sus servicios
- Muere la joven de 22 años herida en el accidente de Tejeda de Tiétar
- El Euromillones deja un premio en Cáceres
- Toño Pérez: 'Quiero desmontar el mito de que en Extremadura el calor es insoportable
- Consternación en Eljas por la muerte de Roberto, panadero del pueblo, en un accidente de moto cerca de Villamiel