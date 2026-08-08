Don Benito refuerza el control y vigilancia del virus del Nilo

El Ayuntamiento de Don Benito ha aprobado el Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial para reducir el riesgo de transmisión del virus del Nilo Occidental en el municipio y en Conquista del Guadiana. Según han indicado, se trata de un documento que da continuidad a las actuaciones preventivas desarrolladas desde la pasada primavera y establece una estrategia permanente de vigilancia, tratamientos, coordinación sanitaria e información ciudadana.

Desde abril, la Concejalía de Medio Ambiente ha evaluado 25 puntos de control en estas localidades y mantiene una coordinación constante con el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Además, desde principios de agosto se aplican tratamientos larvicidas en las zonas consideradas de mayor riesgo, con revisiones quincenales para controlar la evolución de los focos. El protocolo determina que el SES realizará tratamientos contra los mosquitos adultos en aquellos lugares donde se detecten positivos, mientras que el Ayuntamiento asumirá la prevención y el control larvario.

El plan también fomenta la presencia de especies insectívoras, como murciélagos, golondrinas, aviones y vencejos, para favorecer el control natural de las poblaciones de mosquitos.

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Las medidas se completan con campañas informativas y distintas recomendaciones.

Fuente: La Crónica de Badajoz