Extremadura envía maquinaria pesada al incendio de Huelva, que supera las 4.000 hectáreas

Extremadura se ha sumado a las labores de extinción del incendio forestal declarado en Niebla (Huelva), donde desde este sábado trabaja un equipo de maquinaria pesada desplazado por el Plan Infoex para colaborar con el operativo andaluz.

El dispositivo extremeño salió anoche desde Zafra y está formado por un buldócer, una góndola, un vehículo auxiliar de transporte, un maquinista y un capataz, además de un agente del Medio Natural. Los efectivos se encuentran ya sobre el terreno participando en los trabajos contra un incendio que afecta al paraje de Raboconejo.

El fuego supera las 4.000 hectáreas de extensión, aunque esa cifra corresponde al perímetro afectado y no implica que toda esa superficie haya ardido. La Junta de Andalucía mantiene activada la fase de emergencia en situación operativa 2 debido a la evolución del incendio y, especialmente, a los continuos cambios en la dirección del viento, que están complicando las tareas de extinción y provocando la aparición de nuevos frentes.

Personal del Infoex en Huelva. / Juntaex

Durante la mañana de este sábado, los trabajos se concentran principalmente en contener el flanco norte y la cabeza del incendio, situada hacia el noreste. Para ello se está recurriendo a maquinaria pesada, medios terrestres, quemas de ensanche y apoyo aéreo. La previsión de un cambio del viento a componente suroeste a partir de primeras horas de la tarde ha llevado al dispositivo a intensificar las actuaciones durante la mañana.

26 medios aéreos

El operativo previsto para esta jornada alcanza los 26 medios aéreos y cuenta con 12 buldóceres, tres de ellos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). En total participan más de 300 profesionales y cerca de un centenar de medios materiales. Entre los efectivos desplegados se encuentran personal del Plan Infoca, militares de la UME, bomberos del Consorcio Provincial de Huelva y miembros de otros organismos incorporados al dispositivo.

El incendio mantiene además cortadas la HU-3106, entre Niebla y Valverde del Camino, y la A-493. Unas 70 personas continúan alejadas de forma preventiva de las zonas afectadas, en su mayoría residentes en segundas viviendas, y cinco han necesitado alojamiento en establecimientos hoteleros.

Efectivos del Infoex en la zona del incendio de Niebla. / Juntaex

Dos bomberos forestales han tenido que recibir asistencia sanitaria durante los trabajos. Uno de ellos permanece ingresado en observación en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, estable y sin síntomas.

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El incendio comenzó el jueves por la tarde. Desde entonces, el servicio Emergencias 112 Andalucía ha recibido alrededor de 240 llamadas relacionadas con el fuego. Hasta el momento no se han registrado daños graves entre la población ni consta que haya viviendas directamente amenazadas.